Лукашенко предлагает сторонам конфликта на Украине "сыграть вничью"

Минск. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент Белоруссии предложил "сыграть вничью" сторонам конфликта на Украине.

"Сейчас сложилась самая удобная ситуация для мирных переговоров. Начать со Стамбульских соглашений, о которых говорит Путин часто. Нормальные соглашения", - сказал Лукашенко в четверг на Всебелорусском народном собрании.

"Это не значит, что в результате переговоров будут приняты эти парафированные сторонами соглашения. Но с них можно начинать", - отметил он.

По словам белорусского руководителя, руководители западных государств заявляют, что нельзя допустить победы России. "Если вы настаиваете, что нельзя, то это момент для переговоров. Сыграйте вничью на этом этапе", - добавил Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что "не надо выдвигать радикальных решений", подобных "формуле Зеленского". "Она нереальная. Россияне сегодня не уйдут ни из Крыма, ни из Новороссии", - сказал он.

"Если выдвигаются неприемлемые до переговоров предложения, это значит, что та страна, которая их выдвигает, не готова идти на переговоры. Я знаю настроение военных украинских. Им уже эта война надоела", - заявил Лукашенко.