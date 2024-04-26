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ЦАМТО

Минобороны Вьетнама намерено закупить 155-мм самоходные гаубицы K9

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K9 "Тандер" ВС Эстонии
K9 "Тандер".ВС Эстонии.
Источник изображения: mil.ee

ЦАМТО, 25 апреля. Минобороны Вьетнама сообщило, что планирует закупить для Вооруженных сил страны 155-мм самоходные гаубицы K9 "Тандер", разработанные и производимые южнокорейской компанией Hanwha Aerospace.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на пресс-релиз Министерства национальной обороны Республики Корея, заместитель министра обороны Вьетнама старший генерал-лейтенант Хоанг Суан Чиен выразил намерение закупить K9 для Вьетнамской народной армии (ВНА) на состоявшемся в Ханое 23 апреля "11-м Корейско-вьетнамском диалоге по оборонной стратегии".

Как заявило МНО Республики Корея, Хоанг Суан Чиен оценил южнокорейские системы вооружения и выразил намерение расширить сотрудничество в оборонной промышленности, включая принятие на вооружение южнокорейских систем вооружения, подобных K9, и обратился к правительству Республики Корея с просьбой о сотрудничестве в данном направлении.

Кроме того, стороны договорились укреплять сотрудничество в таких областях, как обеспечение безопасности на море, кибербезопасность и логистика.

По данным МНО Республики Корея, в целях расширения сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности страны достигли договоренности о включении в подписанное в 2010 году двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны новые области сотрудничества.

В апреле 2023 года представитель Hanwha Aerospace подтвердил Jane's Defence Weekly, что официальные лица Вьетнама посетили предприятие компании для оценки гаубиц K9.

В марте 2023 года министр обороны Вьетнама Фан Ван Жанг посетил 7-ю артиллерийскую бригаду 7-го мобильного корпуса ВС РК, проявив интерес к самоходной гаубице K9A1. Министр также провел незапланированную встречу с руководством Hanwha Aerospace, в ходе которой обсуждались вопросы возможной передачи оборонных технологий при потенциальном подписании контрактов на экспорт вооружений.

ВС Вьетнама требуются новые артиллерийские системы для замены состоящих на вооружении устаревших образцов, включая 155-мм гаубицы M-114 и 105-мм M-101. Как сообщается, Вьетнамская народная армия намерена закупить до 108 новых 155-мм самоходных гаубиц.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
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