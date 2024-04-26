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В России рассказали о способах борьбы с FPV-дронами ВСУ

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Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters.

ЦКБР: для борьбы с FPV-дронами ВСУ необходимо создавать мобильные команды

В России необходимо создать подготовленные мобильные команды для борьбы с расчетами FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») Вооруженных сил Украины (ВСУ). О способах борьбы с маневренными беспилотниками рассказал глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.

«FPV-противодействие надо отдать специалистам. Для этого необходимо организовать работу нескольких мобильных групп специалистов, которые будут приезжать на место и освобождать фронт кусочек за кусочком от FPV-расчетов ВСУ. Это будут люди, специально обученные уничтожению наземного FPV-оборудования и FPV-расчетов врага. Для этого нужно их подготовить и вооружить как необходимыми техническими средствами, так и методиками. На сегодняшний день у России есть и первое, и второе», — сказал глава ЦКБР.

Он подчеркнул, что глупо требовать от танкистов, штурмовиков или артиллеристов быть специалистами по борьбе с FPV-дронами. По словам главы ЦКБР, ВСУ массово используют подобные дроны. Специалист назвал заблуждением стремление свести борьбу с беспилотниками к подавлению самих аппаратов. «Пока мы ищем универсальную "РЭБ-пилюлю", мы теряем время. Необходимо сконцентрироваться на куда более важных и уязвимых элементах FPV-системы: люди и наземное оборудование врага», — сказал Кузякин. Он призвал начать системную работу по уничтожению украинских FPV-расчетов.

Ранее в апреле генконструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков сообщил о создании портативного подавителя дронов «Гюрза», оснащенного системой искусственного интеллекта, который позволяет изделию самостоятельно принимать решения о работе на определенных частотах.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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