Вышли из боя: какую трофейную технику покажут на Поклонной горе

Вооружение и военную технику, захваченную в ходе специальной военной операции, представят на тематической выставке в Парке Победы на Поклонной горе. Некоторые образцы уже доставили к Музею Победы. Всего посетителям парка и выставки покажут более 30 танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты производства 12 стран. Будут среди них и довольно современные немецкие «Леопарды» и поделки украинского ВПК, где круговое видеонаблюдение обеспечивается... камерами от домофонов. Какие еще сюрпризы ждут гостей экспозиции — в материале «Известий».

Вооружение и военную технику, захваченную в ходе специальной военной операции, представят на тематической выставке в Парке Победы на Поклонной горе. Некоторые образцы уже доставили к Музею Победы. Всего посетителям парка и выставки покажут более 30 танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты производства 12 стран. Будут среди них и довольно современные немецкие «Леопарды» и поделки украинского ВПК, где круговое видеонаблюдение обеспечивается... камерами от домофонов. Какие еще сюрпризы ждут гостей экспозиции — в материале «Известий».

Где и когда

— Гости мероприятия смогут ознакомиться с танком «Леопард-2» и боевой машиной пехоты «Мардер» немецкого производства, американской БМП «Брэдли», шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC и многими другими экспонатами, — сообщили в Минобороны России.

Захваченный на прошлой неделе немецкий «Леопард-2» уже доставили из Луганска в Ростов, теперь ему предстоит транспортировка в столицу, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Тяжелый гусеничный бронетранспортер «Азовец» (Украина) Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Помимо трофейной военной техники, на выставке представят образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическую литературу, снаряжение украинских боевиков.

Захваченные боевые машины выставят на площади перед Музеем Победы, разделят на несколько тематических зон и сопроводят информационными стендами о странах-производителях, тактико-технических характеристиках, месте и обстоятельствах ее «пленения» российскими военнослужащими.

Выставка откроется 1 мая и продлится месяц.

Что покажут в Парке Победы

Среди уже доставленных на Поклонную гору образцов можно увидеть М2 Bradley — американскую машину пехоты, разработанную в середине 1970-х годов. Она стоит на вооружении мотопехотных и танковых бригад армии США и предназначена для ведения боевых действий совместно с танками М1 Abrams.

Отличительная особенность бронемашины — многослойная броня и мощное вооружение. Оно состоит из 25-мм пушки М242 Bushmaster, 7,62-мм пулемета M240C, противотанковых управляемых ракет TOW и шести несъемных 5,56-мм автоматов М231 FPW. Пусковая установка ПТУР ТОW позволяет поражать бронетехнику на дальности до 3 км.

Броня позволяет Bradley выдержать попадание 25-мм бронебойного снаряда, борт обеспечивает защиту от 14,5-мм бронебойных пуль с дальности 300 м, а также осколков 155-мм осколочно-фугасных снарядов при взрыве на удалении 10–15 м от БМП. Дальность хода — 400 км. Максимальная скорость по шоссе — 56 км/час.

Там же можно увидеть украинскую бронемашину «Азовец». Создатели заявляли ее как танк для ведения боя в условиях города. Разработка началась в 2015 году на тренировочной базе батальона «Азов» (признан террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории России). В основе машины — советский танк Т-64. С него сняли башню, взамен установили два боевых модуля с углом вращения 180 градусов. На корпусе установлена динамическая защита «Нож», две автоматические пушки калибра 23 мм, два танковых пулемета ПКТ и ПТРК «Стугна». «Азовец» оборудовали системой кругового видеонаблюдения с помощью камер от домофонов.

БМП Marder (Германия) Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

На выставку также доставлена Marder 1A3 — немецкая боевая машина пехоты. Ее главные достоинства — усиленная броневая защита, высокая огневая мощь и надежность. Основным вооружением немецкой БМП стала автоматическая пушка калибра 20 мм. Машина способна выдерживать осколки от выстрелов артиллерии. Боевая масса — 42 т, мощность двигателя —1000 л.с., скорость по шоссе — до 75 км/ч.

В экспозиции присутствует и М113 — самый массовый американский бронетранспортер, созданный для оперативной доставки пехоты на поле боя. За весь период производства их выпустили около 88 тыс. Экипаж состоит из двух человек, машина бронирована алюминиевыми плитами и способна перевозить десантное отделение численностью до 11 человек. Служит основой для нескольких десятков боевых машин специализированного назначения. В изначальной комплектации была вооружена 12,7-мм пулеметом. Впоследствии ее трижды модифицировали.

Состоит на вооружении армий нескольких десятков стран мира, производится как в самих США, так и за рубежом. Мощность двигателя — 215 л.с., скорость по шоссе — до 65 км/ч.

Справа налево: бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4 (Турция), БТР М-113 (США) Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Среди захваченной техники оказался также турецкий бронированный автомобиль Kirpi. Эти машины производятся в нескольких версиях — с колесными формулами 4×4 или 6×6. Ее стальной корпус способен выдержать взрыв мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте, что позволяет защитить экипаж от бронебойных боеприпасов, осколков артиллерийских снарядов, мин и самодельных взрывных устройств.

Также машина оснащена противоминно-взрывостойкими сиденьями с амортизацией, оборудована системой GPS, имеет камеру заднего вида, автоматическую систему пожаротушения, четыре амбразуры для ведения огня из стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека. На крыше предусмотрено место для пулеметчика. Максимальная скорость — 105 км/ч. На машину устанавливается башня с пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм или автоматический боевой модуль. Броня STANAG 4569 третьего уровня выдерживает пули калибра 12,7 и бронебойные — 7,62.