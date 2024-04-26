Войти
Известия.ru

Вышли из боя: какую трофейную технику покажут на Поклонной горе

300
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Вооружение и военную технику, захваченную в ходе специальной военной операции, представят на тематической выставке в Парке Победы на Поклонной горе. Некоторые образцы уже доставили к Музею Победы. Всего посетителям парка и выставки покажут более 30 танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты производства 12 стран. Будут среди них и довольно современные немецкие «Леопарды» и поделки украинского ВПК, где круговое видеонаблюдение обеспечивается... камерами от домофонов. Какие еще сюрпризы ждут гостей экспозиции — в материале «Известий».

Вооружение и военную технику, захваченную в ходе специальной военной операции, представят на тематической выставке в Парке Победы на Поклонной горе. Некоторые образцы уже доставили к Музею Победы. Всего посетителям парка и выставки покажут более 30 танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты производства 12 стран. Будут среди них и довольно современные немецкие «Леопарды» и поделки украинского ВПК, где круговое видеонаблюдение обеспечивается... камерами от домофонов. Какие еще сюрпризы ждут гостей экспозиции — в материале «Известий».

Где и когда

— Гости мероприятия смогут ознакомиться с танком «Леопард-2» и боевой машиной пехоты «Мардер» немецкого производства, американской БМП «Брэдли», шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC и многими другими экспонатами, — сообщили в Минобороны России.

Захваченный на прошлой неделе немецкий «Леопард-2» уже доставили из Луганска в Ростов, теперь ему предстоит транспортировка в столицу, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Тяжелый гусеничный бронетранспортер «Азовец» (Украина)

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Помимо трофейной военной техники, на выставке представят образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическую литературу, снаряжение украинских боевиков.

Захваченные боевые машины выставят на площади перед Музеем Победы, разделят на несколько тематических зон и сопроводят информационными стендами о странах-производителях, тактико-технических характеристиках, месте и обстоятельствах ее «пленения» российскими военнослужащими.

Выставка откроется 1 мая и продлится месяц.

Что покажут в Парке Победы

Среди уже доставленных на Поклонную гору образцов можно увидеть М2 Bradley — американскую машину пехоты, разработанную в середине 1970-х годов. Она стоит на вооружении мотопехотных и танковых бригад армии США и предназначена для ведения боевых действий совместно с танками М1 Abrams.

Отличительная особенность бронемашины — многослойная броня и мощное вооружение. Оно состоит из 25-мм пушки М242 Bushmaster, 7,62-мм пулемета M240C, противотанковых управляемых ракет TOW и шести несъемных 5,56-мм автоматов М231 FPW. Пусковая установка ПТУР ТОW позволяет поражать бронетехнику на дальности до 3 км.

Броня позволяет Bradley выдержать попадание 25-мм бронебойного снаряда, борт обеспечивает защиту от 14,5-мм бронебойных пуль с дальности 300 м, а также осколков 155-мм осколочно-фугасных снарядов при взрыве на удалении 10–15 м от БМП. Дальность хода — 400 км. Максимальная скорость по шоссе — 56 км/час.

Там же можно увидеть украинскую бронемашину «Азовец». Создатели заявляли ее как танк для ведения боя в условиях города. Разработка началась в 2015 году на тренировочной базе батальона «Азов» (признан террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории России). В основе машины — советский танк Т-64. С него сняли башню, взамен установили два боевых модуля с углом вращения 180 градусов. На корпусе установлена динамическая защита «Нож», две автоматические пушки калибра 23 мм, два танковых пулемета ПКТ и ПТРК «Стугна». «Азовец» оборудовали системой кругового видеонаблюдения с помощью камер от домофонов.

БМП Marder (Германия)

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

На выставку также доставлена Marder 1A3 — немецкая боевая машина пехоты. Ее главные достоинства — усиленная броневая защита, высокая огневая мощь и надежность. Основным вооружением немецкой БМП стала автоматическая пушка калибра 20 мм. Машина способна выдерживать осколки от выстрелов артиллерии. Боевая масса — 42 т, мощность двигателя —1000 л.с., скорость по шоссе — до 75 км/ч.

В экспозиции присутствует и М113 — самый массовый американский бронетранспортер, созданный для оперативной доставки пехоты на поле боя. За весь период производства их выпустили около 88 тыс. Экипаж состоит из двух человек, машина бронирована алюминиевыми плитами и способна перевозить десантное отделение численностью до 11 человек. Служит основой для нескольких десятков боевых машин специализированного назначения. В изначальной комплектации была вооружена 12,7-мм пулеметом. Впоследствии ее трижды модифицировали.

Состоит на вооружении армий нескольких десятков стран мира, производится как в самих США, так и за рубежом. Мощность двигателя — 215 л.с., скорость по шоссе — до 65 км/ч.

Справа налево: бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4 (Турция), БТР М-113 (США)

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Среди захваченной техники оказался также турецкий бронированный автомобиль Kirpi. Эти машины производятся в нескольких версиях — с колесными формулами 4×4 или 6×6. Ее стальной корпус способен выдержать взрыв мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте, что позволяет защитить экипаж от бронебойных боеприпасов, осколков артиллерийских снарядов, мин и самодельных взрывных устройств.

Также машина оснащена противоминно-взрывостойкими сиденьями с амортизацией, оборудована системой GPS, имеет камеру заднего вида, автоматическую систему пожаротушения, четыре амбразуры для ведения огня из стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека. На крыше предусмотрено место для пулеметчика. Максимальная скорость — 105 км/ч. На машину устанавливается башня с пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм или автоматический боевой модуль. Броня STANAG 4569 третьего уровня выдерживает пули калибра 12,7 и бронебойные — 7,62.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
Bradley
Kirpi
Leopard-2
M1 Abrams
M113 БТР
Компании
BMC
Минoбороны РФ
Проекты
CV-90
GPS
Похожие новости
03.06.2022
Над всей Украиной безоблачное небо?
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
14.12.2016
Королевство без царя в голове
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
24.03.2014
Российская армия должна стать более гибкой и лучше оснащенной
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 09:05
  • 2
ЦКБР заявил, что РФ необходимо создать мобильные команды для уничтожения FPV-расчетов ВСУ
  • 26.04 07:46
  • 1047
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.04 05:50
  • 1
Омрачить День Победы и инаугурацию: каких ударов ожидать от ВСУ в майские праздники
  • 26.04 00:07
  • 0
Танцы с бубном: США, Украина и военная помощь
  • 25.04 17:21
  • 2
Суд арестовал замминистра обороны РФ, на которого ФСБ пять лет собирало материалы по коррупции
  • 25.04 15:58
  • 120
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 25.04 13:48
  • 3
Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1
  • 25.04 13:40
  • 463
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 25.04 12:48
  • 0
«Освей»: Космическая Беларусь берется за строительство самолетов
  • 25.04 10:13
  • 478
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.04 09:30
  • 2
Разящий луч: как развиваются боевые лазеры
  • 25.04 09:27
  • 9
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 25.04 09:12
  • 276
Космонавтика Илона Маска
  • 25.04 09:02
  • 26
Национальная политика и миграция
  • 25.04 08:46
  • 19
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине