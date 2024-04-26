Белый дом: Байден распорядился в феврале передать Киеву существенное число ракет ATACMS

Президент Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии рабочей сессии по Украине во время саммита G7 в Хиросиме, Япония.

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден распорядился в феврале 2024 года передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS, они были поставлены в марте. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

"Мы также предоставляем Украине новые [военные] средства. Я могу подтвердить, как вы уже слышали от других, что в феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта поставка началась в марте", - отметил он. Салливан подтвердил, что ракеты были отправлены в рамках мартовского пакета американской военной помощи.

В Белом доме отметили, что США продолжат поставки Киеву тактических ракет ATACMS. США уверены в том, что Киев выполнит данное Вашингтону обещание не применять ракеты ATACMS за пределами территории Украины.