Антонов: передачу США исподтишка тактических ракет ATACMS Украине невозможно оправдать

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Передачу Соединенными Штатами исподтишка тактических ракет ATACMS Украине невозможно оправдать, это усиливает угрозу безопасности Крыма и других регионов России. Об этом заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Местные чиновники задним числом подтвердили факт отправки в Киев крайне опасного оружия. Организованное исподтишка деяние невозможно оправдать", - говорится в комментарии посла, размещенном в телеграм-канале российского диппредставительства. "Очевидно, что из-за передачи ATACMS режиму [президента Украины Владимира] Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России", - подчеркнул дипломат.

Посол назвал циничными заявления американской стороны о том, что украинские военные якобы пообещали не применять ATACMS для ударов по российской территории. "Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников? Смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим?" - отметил он. Антонов добавил, что даже американские СМИ, настроенные не в пользу России, "признают двуличие марионеток и их атаки по российским городам".

Дипломат напомнил, что ВС РФ уже сбили несколько ракет ATACMS и продолжат это делать. "Не смогут ни эти ракеты, ни другое оружие помочь победить Российскую Федерацию", - подчеркнул он.

Антонов добавил, что США не удастся избежать последствий, вызванных вовлеченностью в конфликт на Украине. "Неужели здешние политики не боятся утонуть в трясине конфликта? Выбраться сухим из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат, у Вашингтона не получится", - резюмировал он.