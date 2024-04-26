"Сложности отнюдь не технические": каким оружием Россия может сбить ракеты ATACMS?

Полковник Ходаренок: у России есть все возможности для поражения ракет ATACMS

После решения Вашингтона передать ВСУ ATACMS посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что такие ракеты уже поражали. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объясняет, чем именно российские ВС могут сбить ATACMS, а также почему при отражении американских дальнобойных ракет беспокоиться стоит не о технических сложностях, а об организационных.

После принятия решения Вашингтоном о передаче ВСУ ракет ATACMS посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что Вооруженные силы России уже сбивали изделия подобного типа.

«Так будет и дальше. Не смогут ни эти ракеты, ни другое оружие помочь победить Российскую Федерацию», - сказал высокопоставленный дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поставки Киеву тактических баллистических ракет ATACMS, отметил, что эти действия не смогут изменить исход специальной военной операции. "Мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине", - добавил чиновник.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Сообщается, что в новый пакет военной помощи США войдут ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км, то есть в зоне их досягаемости окажется Крымский мост и все военные объекты полуострова. Более того, в пределах радиуса боевого применения американских тактических баллистических ракет находятся Ростов-на-Дону, Курск, Брянск, Воронеж, Орел, Белгород, а также ДНР и ЛНР.

Как отмечается, между Украиной и США есть договоренности о том, что ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км не будут использоваться для поражения объектов на территории России. В частности представитель американского министерства обороны сообщил, что эти вооружения были поставлены сугубо «для использования на суверенной территории Украины», то есть боевое применение ракет ATACMS ожидается по объектам на всех новых территориях нашей страны и в первую очередь по Крымскому мосту.

Чем сбивать ATACMS

Следует отметить, что как цель для подразделений зенитных ракетных войск ракета ATACMS большой сложности не представляет.

Максимальная скорость изделия на нисходящем участке траектории достигает 1100 м/сек, а это сравнимо с ракетой тактического ракетного комплекса «Точка-У», которая успешно поражается даже ЗРПК (зенитным ракетно-пушечным комплексом) малой дальности «Панцирь», доработанным с учетом предыдущего опыта боевого применения. И подобные факты неоднократно отмечались в ходе СВО.

Что касается зенитных ракетных систем ряда С-300 и ЗРС (зенитно-ракетной системы) С-400 «Триумф», обладающих потенциалом нестратегической ПРО, то они более чем успешно ведут борьбу со средствами воздушного нападения подобного рода. ЗРК и ЗРС войсковой ПВО (ЗРС С-300В4 («Антей-2500») и ЗРК «Бук-М2/М3») также способны поражать такие цели.

Кроме того, новейшая зенитно-ракетная система С-350 «Витязь» способна одновременно обстреливать 12 баллистических целей (типа ATACMS), а количество одновременно наводимых ракет может достигать 32 единиц. Скорость поражаемых целей - до 2000 м/с.

То есть все необходимые возможности по борьбе с тактическими и оперативно-тактическими баллистическими ракетами противника у отечественных огневых средств противовоздушной обороны имеются.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" Источник изображения: Валентин Капустин/РИА "Новости"

Как сбивать ATACMS

Какие-либо сложности по поражению ракет типа ATACMS в зенитных ракетных войсках находятся отнюдь не в технической сфере, а сугубо в организационной. Разберем эту проблему по пунктам.

В первую очередь для успешного обстрела и поражения ракеты типа ATACMS ее необходимо обнаружить с помощью средств разведки (радиолокационных станций радиотехнических войск) и выдать беспоисковое целеуказание зенитным ракетным дивизионам и батареям.

Информацию о ATACMS дивизионы С-300/400 могут получить и от собственных средств разведки- радиолокаторов обнаружения (РЛО 64Н6, С-300) и радиолокационных комплексов (РЛК 91Н6, С-400), всевысотных обнаружителей (96Л6, ВВО), которые придаются зенитным ракетным дивизионам.

Существенно облегчают задачу зенитным ракетным войскам данные от космических средств разведки, способных выдать предупреждение о старте ракеты противника. В этом случае у расчетов ЗРК (ЗРС) появляется предварительная информация об азимуте цели и ее возможный угол входа в зону поражения. К примеру, в ВС США ЗРС с потенциалом нестратегической противоракетной обороны (типа Patriot) для стрельбы по баллистическим ракетам средней дальности использовали в 1991 году данные космической системы «Имьюс», развернутой в 1970 году для обнаружения старта баллистических ракет с высокоорбитальных искусственных спутников Земли.

На основе этих данных многофункциональный радиолокатор ЗРС разворачивался на требуемый азимут и угол места, и осуществлял поиск цели в сравнительно узком секторе (к примеру, два на два градуса), тем самым вероятность обнаружения цели на подходе к дальней границе зоны пуска существенно возрастала.

Весьма важное условие успешного обстрела и поражения ATACMS - на рабочих местах зенитной ракетной системы должен находиться полный боевой расчет, все необходимые средства ЗРК/ЗРС включены, проверены на функционирование, зенитные управляемые ракеты должны пройти цикл подготовки. То есть весьма высокие требования предъявляются к организации боевого дежурства как такового. Поскольку ATACMS после пуска находится в полете всего несколько минут, правильно организованное боевое дежурство - фундамент успешного поражения тактических баллистических ракет этого типа.

После захвата боевым расчетом цели на сопровождение и при входе ракеты ATACMS в зону пуска боевой расчет производит пуск очереди зенитных управляемых ракет (как правило, не менее двух). Физическое разрушение ТБР (тактической баллистической ракеты) в этом случае происходит с весьма высокой вероятностью.

То есть всеми необходимыми средствами для борьбы с подобным противником Воздушно-космические силы, Войсковая ПВО, Военно-морской флот располагают. Все дело, как обычно, только в организации и во взаимодействии.

Но есть во всем этом деле и еще один немаловажный аспект. Денежное довольствие личного состава зенитных ракетных и радиотехнических войск, выполняющих важнейшие задачи по прикрытию объектов на территории Крымского полуострова, отнюдь не фронтовое. Оно соответствует условиям сугубо мирного времени. И это не может не вызывать у бойцов и командиров противовоздушной обороны некоторого непонимания.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок