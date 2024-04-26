Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18» успешно вышел на орбиту Земли

Источник изображения: topwar.ru

Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18", запуск которого был осуществлен с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу в северо-западной части Китая, успешно вышел на орбиту Земли. "Шэньчжоу-18" доставит экипаж из трех тайконавтов на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун", сборка базовой конфигурации которой была завершена в 2022 году.

Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F", при помощи которой корабль выведен на околоземную орбиту, состоялся в 20.59 по местному времени (15.59 мск). Стыковка со станцией "Тяньгун", согласно плану, должна состояться примерно через пять-шесть часов после запуска.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Миссию "Шэньчжоу-18", которая продлится шесть месяцев, возглавил Е Гуанфу, ранее входивший в экипаж "Шеньчжоу-13". Также в миссии принимают участие еще два члена экипажа, для которых этот космический полет станет первым в карьере.

На орбитальной станции тайконавты планируют провести серию экспериментов и научных исследований, в том числе в области биологии и медицины, кроме того запланирован выход в открытый космос, в ходе которого будут проведены работы по установке различного оборудования, в том числе предназначенного для защиты "Тяньгун" от космического мусора. Возвращение участников миссии на Землю запланировано на октябрь текущего года.

До конца года Китай планирует осуществить запуск еще одного космического корабля "Шэньчжоу-19".