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ТАСС

Главком ВМФ России осмотрел эсминец и подводную лодку ВМС НОАК

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Адмирал Александр Моисеев
Адмирал Александр Моисеев.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев осмотрел эсминец и подводную лодку ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе визита в КНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках визита в Китайскую Народную Республику главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев посетил академию подводных сил ВМС НОАК в Циндао, осмотрел эсминец и подводную лодку. Также российская военная делегация ознакомилась с экспозицией Музея ВМС НОАК", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что главком ВМФ России прибыл с официальным визитом в Китайскую Народную Республику 20 апреля для участия в 19-м Симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана. Он выступил перед участниками Симпозиума в г. Циндао, отметив, актуальность заключения между государствами соглашений о предотвращении инцидентов на море и их выполнения, а также развитие международного сотрудничества в области борьбы с морским пиратством.

Главком ВМФ РФ также подчеркнул, что взаимодействие между флотами государств в Мировом океане "позволяет добиваться конкретных результатов в области обеспечения безопасности судоходства и пресечения наркотрафика, огромную роль сотрудничество на море играет в вопросах ликвидации гуманитарных катастроф, а также в сфере поиска и спасения, ВМФ России активно участвует в международных учениях с флотами многих стран, где эти вопросы отрабатываются".

Адмирал Моисеев заявил, что аспекты международного сотрудничества в сфере стабильности и безопасности отражены в Морской доктрине РФ и других руководящих документах. В работе симпозиума приняли участие более 180 представителей ВМС из 29 стран. Участники форума определили направления сотрудничества на перспективу.

Также в Циндао состоялась встреча главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева с командующим ВМС НОАК адмиралом Ху Чжунмином. Российская и китайская стороны обсудили широкий спектр вопросов военно-морского сотрудничества между флотами Российской Федерации и Китайской Народной Республики. По результатам встречи главком ВМФ и командующий ВМС НОАК подписали дополнительный Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море. 

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