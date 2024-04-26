Войти
ТАСС

NYT: США передали Украине в марте более 100 ракет ATACMS увеличенной дальности

249
0
0
Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/WonYong~commonswiki

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты передали Украине в марте более 100 тактических баллистических ракет ATACMS увеличенной дальности, а также их вариант с кассетными боеприпасами. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновника администрации США высокого ранга.

По его данным, президент США Джо Байден одобрил поставку этих ракет еще в середине февраля, но тогда эта информация публично не раскрывалась. Соединенные Штаты передали ракеты Киеву в марте в рамках пакета военной помощи на $300 млн. Газета пишет, что представители вашингтонской администрации держали поставки ракет в секрете, чтобы об этом не узнали российские военные. Знали о передаче ракет только некоторые высокопоставленные представители Конгресса США.

Киев ранее требовал поставить ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км, но Вашингтон отказывался. По данным газеты, изменить свой подход в этом вопросе США решили по ряду причин. В частности, армия США (Сухопутные войска) приняла решение держать больше ракет ATACMS на своих складах, а не продавать их другим странам. Кроме того, некоторую роль сыграло то, что Вашингтон был обеспокоен ударами по критической инфраструктуре Украины.

Как пишет газета, в Пентагоне ранее предупреждали администрацию США, что арсенал ATACMS небольшой, и эти ракеты нужны для других целей. По данным компании-производителя ракет Lockheed Martin, с 1980-х годов было изготовлено всего около 4 тыс. единиц ATACMS.

Как отмечало издание Politico, Вооруженные силы Украины за последнее время дважды применили тайно поставленные Соединенными Штатами ракеты ATACMS с дальностью стрельбы более 200 миль (около 320 км).

В среду на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден распорядился в феврале нынешнего года передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS, они были поставлены в марте. Позднее в пресс-службе Пентагона заявили ТАСС, что американские власти не объявляли о передаче ракет ATACMS по просьбе Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву дальнобойных вооружений принципиально не изменят исход специальной военной операции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
02.07.2008
Первый пошел
10.04.2008
Военно-воздушные дальнобойщики
28.03.2008
МО Чехии начинает тендер для замены парка самолетов Ан-26
28.12.2007
Обзор рынка современных и перспективных легких военно-транспортных самолетов
11.10.2007
Анализ мирового рынка средних и стратегических военно-транспортных самолетов в 2001-2010 гг. и на период до 2015 года
23.03.2007
Компания КАСА предлагает Чехии военно-транспортные самолеты C-295M в обмен на поставку Боливии учебно-боевых самолетов L-159
20.03.2007
Россия примет Нурсултана Назарбаева как неродного. Способов повлиять на Казахстан у Кремля становится все меньше
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 09:05
  • 2
ЦКБР заявил, что РФ необходимо создать мобильные команды для уничтожения FPV-расчетов ВСУ
  • 26.04 07:46
  • 1047
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.04 05:50
  • 1
Омрачить День Победы и инаугурацию: каких ударов ожидать от ВСУ в майские праздники
  • 26.04 00:07
  • 0
Танцы с бубном: США, Украина и военная помощь
  • 25.04 17:21
  • 2
Суд арестовал замминистра обороны РФ, на которого ФСБ пять лет собирало материалы по коррупции
  • 25.04 15:58
  • 120
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 25.04 13:48
  • 3
Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1
  • 25.04 13:40
  • 463
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 25.04 12:48
  • 0
«Освей»: Космическая Беларусь берется за строительство самолетов
  • 25.04 10:13
  • 478
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.04 09:30
  • 2
Разящий луч: как развиваются боевые лазеры
  • 25.04 09:27
  • 9
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 25.04 09:12
  • 276
Космонавтика Илона Маска
  • 25.04 09:02
  • 26
Национальная политика и миграция
  • 25.04 08:46
  • 19
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине