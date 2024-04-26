NYT: США передали Украине в марте более 100 ракет ATACMS увеличенной дальности

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты передали Украине в марте более 100 тактических баллистических ракет ATACMS увеличенной дальности, а также их вариант с кассетными боеприпасами. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновника администрации США высокого ранга.

По его данным, президент США Джо Байден одобрил поставку этих ракет еще в середине февраля, но тогда эта информация публично не раскрывалась. Соединенные Штаты передали ракеты Киеву в марте в рамках пакета военной помощи на $300 млн. Газета пишет, что представители вашингтонской администрации держали поставки ракет в секрете, чтобы об этом не узнали российские военные. Знали о передаче ракет только некоторые высокопоставленные представители Конгресса США.

Киев ранее требовал поставить ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км, но Вашингтон отказывался. По данным газеты, изменить свой подход в этом вопросе США решили по ряду причин. В частности, армия США (Сухопутные войска) приняла решение держать больше ракет ATACMS на своих складах, а не продавать их другим странам. Кроме того, некоторую роль сыграло то, что Вашингтон был обеспокоен ударами по критической инфраструктуре Украины.

Как пишет газета, в Пентагоне ранее предупреждали администрацию США, что арсенал ATACMS небольшой, и эти ракеты нужны для других целей. По данным компании-производителя ракет Lockheed Martin, с 1980-х годов было изготовлено всего около 4 тыс. единиц ATACMS.

Как отмечало издание Politico, Вооруженные силы Украины за последнее время дважды применили тайно поставленные Соединенными Штатами ракеты ATACMS с дальностью стрельбы более 200 миль (около 320 км).

В среду на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден распорядился в феврале нынешнего года передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS, они были поставлены в марте. Позднее в пресс-службе Пентагона заявили ТАСС, что американские власти не объявляли о передаче ракет ATACMS по просьбе Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву дальнобойных вооружений принципиально не изменят исход специальной военной операции.