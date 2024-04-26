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Полковник назвал слабые места переданных Украине ракет ATACMS

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Фото: Defense Ministry / Globallookpress.com
Фото: Defense Ministry / Globallookpress.com.

Военный эксперт Матвийчук: переданные ВСУ ATACMS легко распознаются и сбиваются

Тайно переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские ракеты ATACMS легко распознаются и сбиваются российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Слабые места оружия он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Дело в том, что эта ракета старого технологического производства. Конструктивно она была заложена где-то в начале 80-х годов прошлого столетия. Ее система полета легко распознается нашими средствами ПВО. А раз распознается, значит, и сбивается. Также у нее очень сложная система корректировки. Я бы с натяжкой отнес ее к высокоточному оружию», — заявил Матвийчук.

Ранее стало известно, что Украина получила более 100 тайно поставленных ракет ATACMS. Отмечается, что ВСУ уже использовали их в ходе боевых действий против России.

24 апреля сообщалось, что Вашингтон тайно отправил Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
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