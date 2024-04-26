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Известия.ru

Минобороны рассказало о создании «защитного купола» над Запорожской областью

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

МО: С-300 и иные средства ПВО создают над Запорожской областью «защитный купол»

Российские зенитно-ракетные комплексы (РСЗО) С-300, «Панцирь» и другие средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Днепр» создают над Запорожской областью «защитный купол». Об этом 25 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Подразделения ПВО обеспечивают защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника. В частности, расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300, в связке с другими средствами ПВО создают защитный купол на всей территории Запорожской области», — заявили в оборонном ведомстве.

Как указано, используются также ЗРК «Бук-М2», которые предназначаются для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов. В борьбе с беспилотниками применяется «Панцирь».

«Под нашим надзором никто не пройдет область <...> ни одна ракета, ни один самолет не пройдет», — рассказал военнослужащий подразделения ПВО. Его слова процитировало Минобороны.

Ранее, 12 апреля, командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семенов рассказал, что российская ПВО за два года ликвидировала свыше 30 тыс. средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что для эффективного прикрытия от ударов беспилотников противника военными РФ задействовано свыше 50 комплексов «Панцирь».


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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