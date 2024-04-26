В Венгрии заявили, что НАТО становится участником конфликта на Украине

БУДАПЕШТ, 25 апреля. /ТАСС/. Конфликт на Украине вступает в новую стадию, потому что НАТО становится его активным участником, готовясь к поставкам вооружений и обучению солдат украинской армии. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, отметив, что правительство страны рассмотрело на своем заседании изменившуюся ситуацию вокруг Украины.

"Новая ситуация связана с тем, что если до сих пор государства альянса только по отдельности выступали в поддержку военных действий, то теперь НАТО готовится стать активным игроком в этой войне", - пояснил Гуйяш на брифинге для журналистов. По его словам, Североатлантический альянс "хочет оказывать [Украине] финансовую помощь, а также поставлять оружие и обучать украинских солдат". Кроме того, "лидеры стран Евросоюза, в частности президент Франции, сейчас совершенно открыто говорят о необходимости отправки солдат на Украину", добавил Гуйяш.

Он подчеркнул, что венгерское правительство обеспокоено таким развитием событий, поскольку западная помощь Украине "началась с поставок солдатских касок", а сейчас дошла до самых мощных видов вооружений. "Однако это не принесло победу Украине и не вернуло ей территории, а лишь привело к продолжению войны", - сказал глава канцелярии премьера, имеющий в правительстве Венгрии ранг министра.

По его мнению, события вокруг Украины могут развиваться по самому плохому сценарию, который приведет к новой мировой войне, поскольку Запад и Россия, обладающие ядерным оружием, уже находятся в конфронтации. Поэтому НАТО должна избегать прямого конфликта с Москвой, подчеркнул Гуйяш, добавив, что венгерское правительство ведет постоянные консультации по этому вопросу со штаб-квартирой альянса в Брюсселе.

При этом Будапешт продолжает убеждать союзников в необходимости "оставаться в стороне от войны" и сам не намерен никоим образом в ней участвовать. "Мы по-прежнему не будем поставлять вооружения [на Украину], не будем направлять туда солдат и не допустим транспортировки оружия через венгерско-украинскую границу", - заявил глава канцелярии премьера. Он отметил, что 25 лет назад Венгрия приняла правильное решение, вступив в НАТО, но сейчас действия альянса "выходят за пределы его компетенции".