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ТАСС

Белый дом считает отправку Киеву ATACMS целесообразной, несмотря на предупреждения РФ

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает поставку Украине тактических баллистических ракет ATACMS целесообразной, несмотря на предупреждения российской стороны о том, что их отправка приведет к эскалации конфликта. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

Его попросили прокомментировать заявления Москвы о том, что предоставление Киеву таких ракет приведет к обострению ситуации. "Что мы видели со стороны России, так это ее готовность принять ракеты большой дальности от других стран, в частности от Северной Кореи. Они применяли их на поле боя, а также использовали для атак на украинское мирное население, - утверждал советник американского президента. - Поэтому, с нашей точки зрения, теперь, когда мы решили их (Киева - прим. ТАСС) проблемы с боеготовностью, мы можем сделать шаг вперед и предоставить Украине наши собственные [военные] средства, как это сделали наши партнеры - Великобритания, Франция, другие страны. Мы считаем, что это целесообразно сделать в данный момент. Мы считаем, что это хорошая возможность на данном этапе конфликта для Украины".

По словам Салливана, США "уже отправили несколько" ракет Украине. "Но теперь, когда у нас есть дополнительные возможности и деньги, мы отправим еще больше. Я не буду приводить конкретные цифры, <...>", - сказал он

Вашингтонская администрация, продолжил помощник главы государства, считает, что для конфликта на Украине нет такого оружия, которое могло бы решить все проблемы Киева. "Одно [военное] средство не станет окончательным решением. Нужна совокупность всех [военных] средств, которые будут объединены", - подчеркнул помощник руководителя вашингтонской администрации.

Россия неоднократно заявляла, что поставки Украине ATACMS показывают стремление США к эскалации конфликта. В феврале телекомпания NBC со ссылкой на свои источники сообщила, что США планируют передать Украине тактические ракеты для ударов по Крыму. В конце прошлого года Вашингтон начал поставлять Киеву баллистические ракеты, однако до сих пор направлялись старые системы ограниченной дальности. Сейчас же США передали современные версии ракет с большей дальностью стрельбы, которые позволят Украине наносить удары по удаленным районам Крыма.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения со стороны западных государств в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 

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КНДР
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США
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Франция
Персоны
Лавров Сергей
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