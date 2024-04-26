В зоне СВО заметили редкую «Беглянку»

Ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Л на базе БМП-3 заметили в зоне СВО

Бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Л на базе боевой машины пехоты БМП-3 заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию бронированного эвакуатора обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимках видна редкая «Беглянка», стоящая под маскировочным навесом в лесополосе. Плавающая машина получила двигатель мощностью 450 лошадиных сил, который обеспечивает машине скорость до 70 километров в час по шоссе. Алюминиевая броня БРЭМ-Л защищает от пуль стрелкового оружия и осколков.

БРЭМ-Л предназначена для эвакуации, ремонта и техобслуживания бронетранспортеров, боевых машин пехоты и боевых машин десанта. Машина получила крановую установку с грузоподъемностью до 11 тонн, тяговую лебедку, сошник-бульдозер и сварочное оборудование.

Ранее в апреле стало известно, что войска Центрального военного округа с начала марта получили более 100 новых и модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3.

В том же месяце источники «Известий» рассказали, что вновь сформированная 49-я отдельная десантно-штурмовая бригада, которая действует в составе 58-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, получит боевые машины пехоты БМП-3.