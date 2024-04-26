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В России приготовились изучать Луну до 2050 года

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Фото: Ali Hamad / Globallookpress.com
Фото: Ali Hamad / Globallookpress.com.

РАН разработала программу изучения Луны до 2050 года

Российская академия наук (РАН) разработала программу изучения Луны, заявил президент организации Геннадий Красников в ходе выступления в Совете Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, готовиться к изучению естественного спутника Земли нужно, несмотря на неудачу миссии «Луна-25», заранее. «Вот сейчас формируется программа до 2035 года. Мы говорим, что это мало. Мы подготовили программу до 2050 года, потому что именно такие сроки должны быть», — сказал академик.

В октябре прошлого года госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что в программе «Луны-26» возможны изменения, касающиеся схемы перелета одноименного космического аппарата.

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» столкнулась с естественным спутником Земли 19 августа 2023 года.

ЖЗЛ

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Россия
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