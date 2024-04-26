ВС России сожгут все американские поставки Украине, заверил посол

Антонов: российские военные сожгут всю американскую технику и вооружение на СВО

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые военные поставки США Украине, заявил, что вся техника и вооружение будут сожжены военными РФ.

Президент США Джо Байден ранее в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией.

"Военные поставки Соединенных Штатов и их сателлитов сжигались, сжигаются и будут сжигаться Вооруженными Силами России. Российский народ полностью сплочен вокруг президента Владимира Владимировича Путина, нашей армии и флота. Понимает, что наше дело - правое. Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", - сказал Антонов в интервью российским журналистам.

Он отметил, что "любая мера" США против России является "мощнейшим аргументом в пользу невозможности пребывания мира в состоянии однополярного диктата одной страны", а поставки дальнобойных ракет ATACMS лишь усугубляют положение.

В Пентагоне в среду также сообщали, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. В него войдут боеприпасы для комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа, боевые машины пехоты Bradley, высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование. Тем не менее, какие именно боеприпасы для HIMARS передают США со складов Пентагона, не уточняется, однако теоретически они могут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS.