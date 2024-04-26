Войти
Военное обозрение

В учениях Vihor 2024 задействовали новейшие сербские танки M-84AS2

275
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Сербии недавно завершились крупные военные маневры, в которых использовались различные виды отечественной и зарубежной техники. В числе прочего, в учениях Vihor 2024 («Вихрь-2024») задействовали новейшие сербские танки M-84AS2.

Эти боевые машины образца 2020 года – глубокая модернизация югославских танков М-84. В частности, теперь у нее на вооружении стоит усовершенствованная пушка калибра 125 мм. Также танк оснащен новейшей системой управления огнем, предусматривающей применение боеприпасов с воздушным подрывом. Каждый член экипажа машины, включая механика-водителя, имеет современный тепловизор 3-го поколения. А у командира есть возможность применить крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм, установленный на турели с дистанционным управлением.

Динамическая защита ERO-19 сербского производства надежно защищает танк от кумулятивных и кинетических боеприпасов. Разработчики модернизированной техники утверждают, что она лучше, чем созданная в СССР и применяемая ранее ДЗ «Контакт-5». По своим характеристикам она во многом схожа с современной российской динамической защитой «Реликт».

На танк установлен модернизированный двигатель V46-TK, мощность которого составляет тысячу лошадиных сил. Предусмотрена также установка на него силовой установки V46TK-1 мощностью 1200 л.с.

Источник изображения: topwar.ru

Учения Vihor 2024 считаются одними из самых масштабных из всех, когда-либо проводимых Вооруженными силами Сербии. В них приняли участие не только новейшие танки M-84AS2, но также M-84AS1 и T-72B1MS.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
М-84
Т-72
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
09.12.2020
Российский ОПК послужит Сербии
16.07.2020
Как Хорватия пошла на Запад
02.08.2019
Как выглядит в тепловизионном прицеле M1A2SEPv2 - югославский аналог Т-72
12.07.2017
Между войной и альянсом
06.07.2017
Белград между гордостью и кормушкой
27.03.2017
«НАТО пыталось вернуть сербов в каменный век»: возродит ли Белград былую военную мощь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 09:05
  • 2
ЦКБР заявил, что РФ необходимо создать мобильные команды для уничтожения FPV-расчетов ВСУ
  • 26.04 07:46
  • 1047
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.04 05:50
  • 1
Омрачить День Победы и инаугурацию: каких ударов ожидать от ВСУ в майские праздники
  • 26.04 00:07
  • 0
Танцы с бубном: США, Украина и военная помощь
  • 25.04 17:21
  • 2
Суд арестовал замминистра обороны РФ, на которого ФСБ пять лет собирало материалы по коррупции
  • 25.04 15:58
  • 120
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 25.04 13:48
  • 3
Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1
  • 25.04 13:40
  • 463
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 25.04 12:48
  • 0
«Освей»: Космическая Беларусь берется за строительство самолетов
  • 25.04 10:13
  • 478
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.04 09:30
  • 2
Разящий луч: как развиваются боевые лазеры
  • 25.04 09:27
  • 9
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 25.04 09:12
  • 276
Космонавтика Илона Маска
  • 25.04 09:02
  • 26
Национальная политика и миграция
  • 25.04 08:46
  • 19
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине