Американский дрон Mojave с Minigun DAP-6 с общей скорострельностью 6000 выстрелов в минуту поразил наземные цели в ходе испытаний

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General Atomics провела демонстрацию с боевой стрельбой, которую она финансировала за счет собственных средств, на армейском полигоне Юма в Аризоне. Дрон короткого взлета и посадки компании Mojave, оснащённый парой «миниганов», уничтожил несколько статичных целей в ходе первой в своем роде демонстрации.

У американского производителя уже есть планы по дальнейшему развитию этой новой возможности. Это также связано с тем, что после отмены последней программы вооруженных разведывательных вертолетов армия США планирует предложить нечто вроде гибрида Mojave и своего MQ-1C Grey Eagle в качестве новой ударно-разведывательной платформы.

Вооруженный пушками DAP-6 Mojave поразил несколько наземных целей в семи сериях обстрелов, произведенных во время демонстрации своих возможностей. Боеприпасы калибром 7,62 мм, которыми стреляет Minigun DAP-6, не взрывоопасны, но грузовик, использовавшийся в качестве мишени, мог быть оснащен взрывчаткой, или топливо внутри могло воспламениться.

Всего за все семь проходов было выпущено 10 000 выстрелов.

По словам экспертов, скорострельность «минигана» в блоке DAP-6 составляет 3000 выстрелов в минуту. Суммарная скорострельность двух капсул, которые Mojave нес во время демонстрации, составляла 6000 выстрелов в минуту. Максимальная емкость магазина DAP-6 также составляет 3000 патронов, что дает общее время стрельбы 60 секунд. В капсулу можно загрузить меньше боеприпасов, чтобы уменьшить ее общий вес. Пустой DAP-6 весит 73,5 кг, но при полной загрузке он увеличивается примерно до 158,8 кг.

Общая идея о артиллерийской подвеске, в которой вооружение может артикулироваться в разной степени, не нова. Во времена СССР, был разработан ряд подвесных артиллерийских систем.

Контейнеры, подобные DAP-6, — это лишь часть оружия, которое потенциально может нести Mojave. Представленный публике в 2021 году и впервые совершивший полет в том же году, «Мохаве» имеет по три точки опоры под каждым крылом. В прошлом дрон также демонстрировался с вооружением AGM-114 Hellfires и AGM-179 Joint Missile Air-Ground (JAGM).