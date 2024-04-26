Программа постройки новых подлодок для Тайваня осталась без руководителя

Руководитель программы строительства новых подводных лодок для ВМС Тайваня собственной разработки Хуан Шугуан ушел в отставку. Глава оборонного ведомства острова Цю Гочжэн заявил, что это не отразится на реализации проекта.

"Я уверен, что это не станет слишком большим препятствием для работы над проектом", – цитирует ТАСС его слова. Глава оборонного ведомства также отверг предположение журналистов о том, что отставка руководителя программы может привести к расформированию команды специалистов, которые занимаются строительством подводных лодок.

ДЭПЛ "Хай Кун", Тайвань CSBC

Как отметил Цю Гочжэн, он узнал об отставке главы программы постфактум и был опечален этой новостью.

"Понимаю те чувства, которые он испытывает, и сочувствую ему", – указал Цю Гочжэн. Он также опроверг предположение журналистов о том, что у Хуан Шугуана мог быть конфликт с избранным главой администрации Тайваня Лай Циндэ, который вступит в должность 20 мая.

Руководитель программы объявил о своей отставке вечером во вторник, 16 апреля. Он пожаловался на физическое и эмоциональное истощение, а также указал, что принял это решение самостоятельно и оно не связано с другими людьми или какими-то политическими играми.

"На протяжении семи или восьми лет я сталкивался с беспочвенной и грубой клеветой и обвинениями, а также попытками запутать мнение общественности", – отметил он.

Тайваньские СМИ уже несколько лет обвиняют участников программы разработки и строительства подводных лодок в предполагаемых случаях коррупции и утечках секретной информации. В октябре прошлого года газета "Тайбэй Шибао" сообщила, что спецслужбы Южной Кореи арестовали шесть инженеров за помощь Тайваню в разработке субмарин. По данным издания, в проекте участвовали южнокорейская компания по проектированию морской техники SI Innotec и зарегистрированная на Гибралтаре Gavron, которой руководят, по данным газеты, отставные офицеры британского флота.

В феврале этого года на тайваньской верфи CSBC в Гаосюне спустили на воду первую дизель-электрическую подлодку собственного производства "Хай Кун". Предполагается, что испытания подлодки в море начнутся в апреле, а к концу 2024 года "Хай Кун" передадут флоту. К 2027 году планируется построить четыре подлодки этого типа.