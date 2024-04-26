Корейская Hanwa представила баллистическую ракету для польской армии

Источник изображения: topwar.ru

Корейские СМИ впервые опубликовали кадры запуска баллистической ракеты CTM-290 для Польши. Ракета была запущена из польской пусковой установки Homar-K в присутствии представителей польского правительства. Дальность и характеристики боевой части ракеты CTM-290 аналогичны характеристикам новой американской баллистической ракеты ATACMS. Благодаря 239-миллиметровой ракете и другим моделям ракет, боевые возможности Войска Польского значительно возрастут.

Баллистическая ракета СТМ-290 представляет собой экспортный вариант усовершенствованной ракеты Ure-I, которую можно рассматривать как промежуточное решение между существующей ракетой Ure-I/KTSSM Block-I и разрабатываемой ракетой Ure-II/KTSSM Block-II. По конфигурации и внешнему виду его планер аналогичен 600-миллиметровому Ure-I/KTSSM Block-I, но имеет улучшенные характеристики и может запускаться из модифицированной пусковой установки "Хомар-К" с увеличенной дальностью до 290-295 км.

Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея сильно заинтересована в завоевании европейских рынков путем строительства оружейных заводов в Польше. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия уже используют неизвестное количество ракетно-артиллерийской системы дальнего действия K239 Chunmoo и планируют приобрести эту баллистическую ракету.