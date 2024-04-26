Politico: в США сомневаются, что новая помощь позволит Киеву добиться успехов на поле боя

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Представители администрации президента США Джо Байдена сомневаются в возможности Украины добиться успехов на поле боя даже с новой помощью от Вашингтона. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на источники.

По словам неназванных американских чиновников, в администрации Байдена "скептически относятся" к утверждениям о том, что выделение Киеву $61 млрд поможет ему добиться успехов. "Динамика на поле боя в последние несколько месяцев значительно изменилась отчасти из-за нехватки у Украины оружия и боеприпасов", - отмечает газета.

По ее данным, в Вашингтоне "задаются вопросами касательно тактики и приоритетов Украины, особенно после провала киевского контрнаступления".

"Будет ли у них то, что нужно для победы? В конечном счете да. Но это не гарантирует им победы", - приводит Politico слова одного из источников.

Как утверждал в среду на регулярном брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в Вашингтоне допускают, что "Россия добьется в ближайшие недели дополнительных тактических успехов".

Американский лидер Джо Байден подписал в среду утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса США, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.