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ТАСС

Politico: в США сомневаются, что новая помощь позволит Киеву добиться успехов на поле боя

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Источник изображения: Александр Полегенько/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Представители администрации президента США Джо Байдена сомневаются в возможности Украины добиться успехов на поле боя даже с новой помощью от Вашингтона. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на источники.

По словам неназванных американских чиновников, в администрации Байдена "скептически относятся" к утверждениям о том, что выделение Киеву $61 млрд поможет ему добиться успехов. "Динамика на поле боя в последние несколько месяцев значительно изменилась отчасти из-за нехватки у Украины оружия и боеприпасов", - отмечает газета.

По ее данным, в Вашингтоне "задаются вопросами касательно тактики и приоритетов Украины, особенно после провала киевского контрнаступления".

"Будет ли у них то, что нужно для победы? В конечном счете да. Но это не гарантирует им победы", - приводит Politico слова одного из источников.

Как утверждал в среду на регулярном брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в Вашингтоне допускают, что "Россия добьется в ближайшие недели дополнительных тактических успехов".

Американский лидер Джо Байден подписал в среду утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса США, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. 

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Украина
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