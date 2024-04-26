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ТАСС

Эврил Хейнс считает, что жители Африки и Южной Америки поддерживают действия России

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Переданные из наличия Министерства обороны России Центральноафриканской Республике десять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, доставленные транспортным самолетом Ан-124-100 "Руслан" (регистрационный номер RA-82010, серийный номер 01-09) и
Переданные из наличия Министерства обороны России Центральноафриканской Республике десять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, доставленные транспортным самолетом Ан-124-100 "Руслан" (регистрационный номер RA-82010, серийный номер 01-09) из состава 224-го летного отряда ВКС России. Банги, 15.10.2020.
Источник изображения: Телеграм-канал "Улыбаемся и машем"

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Большинство населения Африки и Южной Америки поддерживает действия России на Украине, полагая, что Москва противодействует расширению НАТО. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Говоря о противостоянии с РФ в информационном пространстве, она отметила, что "большинство опрошенных людей в Африке и Южной Америке озвучили продвигаемые Россией тезисы о том, что НАТО является провокатором [кризиса на Украине], что действия блока приводят к эскалации конфликта <…>, а они [Россия], так сказать, защищаются от расширения НАТО".

По словам директора национальной разведки США, жители этих континентов в отличие от европейцев, оказались менее восприимчивыми к попыткам США сформировать у них негативный настрой по отношению к спецоперации России на Украине. "Это было настолько несовместимо с их восприятием НАТО как провокатора, что нам было гораздо сложнее их убедить", -заключила Хейнс. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
ИТ
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