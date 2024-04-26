Эврил Хейнс считает, что жители Африки и Южной Америки поддерживают действия России

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Большинство населения Африки и Южной Америки поддерживает действия России на Украине, полагая, что Москва противодействует расширению НАТО. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Говоря о противостоянии с РФ в информационном пространстве, она отметила, что "большинство опрошенных людей в Африке и Южной Америке озвучили продвигаемые Россией тезисы о том, что НАТО является провокатором [кризиса на Украине], что действия блока приводят к эскалации конфликта <…>, а они [Россия], так сказать, защищаются от расширения НАТО".

По словам директора национальной разведки США, жители этих континентов в отличие от европейцев, оказались менее восприимчивыми к попыткам США сформировать у них негативный настрой по отношению к спецоперации России на Украине. "Это было настолько несовместимо с их восприятием НАТО как провокатора, что нам было гораздо сложнее их убедить", -заключила Хейнс.