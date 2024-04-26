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Военное обозрение

Начштаба ВС Великобритании признал, что новая помощь Украине должна усилить её «глубокие операции» на территории России

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Источник изображения: topwar.ru

Западные страны уже не скрывают, что новые пакеты военной помощи киевскому режиму направлены на нанесение последним ударов по целям в глубине России, в том числе и в «старых» российских регионах. Это прямо следует из интервью изданию The Financial Times, которое дал начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин.

Британский военачальник признал, что новая помощь Запада Украине должна усилить её атаки по территории России. Радакин считает, что тогда Киев получит возможность вести боевые действия более решительно. Кроме того, адмирал подчеркнул, что в этом году российская армия добилась больших результатов в плане ударов по украинской инфраструктуре, чем годом прежде.

Начальник штаба обороны Соединенного королевства не беспокоится и по поводу диверсионных рейдов и террористических актов. Фактически он заявил о поддержке подобной преступной деятельности киевского режима.

Ее способность продолжать глубокие операции всё больше становится особенностью войны

- сказал адмирал.

Таким образом, если ранее западные страны пытались скрывать, что они поддерживают атаки Украины на «старые» регионы России и не приветствуют ее диверсионную деятельность, то теперь их представители окончательно сбрасывают маски. Показательно, что одной из первых это делает Великобритания устами своего начальника штаба обороны.

Британские спецслужбы, как известно, играют одну из ключевых ролей в планировании и обеспечении террористических актов и диверсий украинской военной разведки на российской территории. Во многих военных преступлениях киевского режима заметен «британский след».

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
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