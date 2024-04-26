WP: большая часть американской военной помощи Израилю не покинет пределов США

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Большая часть средств, выделенных Вашингтоном в качестве военной помощи Израилю, будет потрачена в США или на американскую оборонную промышленность. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее информации, примерно две трети американской помощи иностранным государствам расходуется через компании, расположенные в самих США. Издание подчеркивает, что, например, еда должна покупаться в Соединенных Штатах и доставляться с помощью американских перевозчиков. За исключением небольшого количества средств, предназначенных непосредственно для Израиля, все остальное должно быть использовано для закупок американской военной техники и обучения израильских военных.

WP также отмечает, что принятие пакетов военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на самом деле направлено на создание новых рабочих мест в США и поддержку американской экономики.

23 апреля Сенат Конгресса США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая. 20 апреля законопроекты были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Общий объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.