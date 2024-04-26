В ХАМАС готовы на пятилетнее перемирие с Израилем при условии создания независимого палестинского государства

Дубай. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Группировка ХАМАС готова на перемирие с Израилем на пять лет или больше, если будет имплементировано решение о создании двух государств, заявил член политбюро группировки Халиль аль-Хайя в интервью Associated Press, опубликованном в четверг.

Он указал, что ХАМАС согласится на перемирие, сложение оружия и преобразование в политическую партию, если будет создано "полностью суверенное палестинское государство на Западном берегу и в секторе Газа, и будут возвращены все палестинские беженцы в соответствии с международными резолюциями".

По его словам, Израиль не добивается значительного успеха в операциях в секторе Газа, поэтому единственный вариант - работать над соглашением. Аль-Хайя отметил, что планируемая Израилем операция в Рафахе в секторе Газа не поможет в уничтожении ХАМАС.

Он отметил, что израильские военные "уничтожили не больше 20% потенциала ХАМАС, ни в плане количества бойцов, ни на поле боя".

"Если они не могут покончить с ХАМАС, то какое решение? Решение - достичь соглашения", - подчеркнул член политбюро ХАМАС.