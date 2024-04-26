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Военное обозрение

Президент Азербайджана заявил, что Баку не поставлял оружие Киеву и не намерен этого делать

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не поставлял и не будет поставлять какие-либо вооружения Украине, несмотря на то, что со стороны Киева поступали соответствующие просьбы.

Алиев подчеркнул, что существующие между Баку и Москвой дружественные и стратегические партнерские отношения не пострадали и не должны пострадать из-за вооруженного конфликта на Украине. Это является основанной на национальных интересах официальной позицией правительства Азербайджана.

Азербайджанский лидер также добавил, что, по его мнению, Украина в 2000 году упустила шанс построить сильное государство, однако, несмотря на это, вооруженного конфликта можно было избежать.

За период времени с начала российской спецоперации на Украине Баку предоставил Украине гуманитарную и финансовую помощь на сумму более 30 миллионов евро. В частности, Азербайджан принимает участие в реконструкции пострадавшего в ходе боев города Ирпень в Киевской области, где проживает большая азербайджанская диаспора.

Ранее Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло опубликованную армянским военным экспертом информацию о поставках украинской армии 82-мм мин и 122-мм снарядов. В ведомстве указали, что информация о военных поставках Киеву "не имеет под собой никаких оснований", Азербайджан не отправлял на Украину продукцию военного или двойного назначения.

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Страны
Азербайджан
Россия
Украина
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