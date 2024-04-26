В новой военной доктрине Белоруссии содержится упоминание о Польше

Польские военные на границе Польши и Белоруссии.

Глава МО Белоруссии: военная доктрина перечисляет источники угроз для страны

МОСКВА, 25 апреля/ Радио Sputnik. Новая военная доктрина Белоруссии открыто указала на "региональные амбиции" Польши, которые эта страна может попытаться достичь силовыми методами, заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин в ходе Всебелорусского народного собрания (ВНС).

"Мы... впервые открыто обращаем внимание международного сообщества на региональные амбиции руководства Польши, которая может попытаться достичь их военной силой. <...> Документ стал носить адресный характер, в нем четко названы источники угроз для Республики Беларусь, дана оценка вероятности развязывания военных конфликтов различного вида, включая развязывание внутреннего конфликта руками псевдобелорусских экстремистских организаций типа "Полка Калиновского" и им подобного", – приводит его слова РИА Новости.

Всебелорусское народное собрание проходит в Минске в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение по вопросу об утверждении проектов обновленных военной доктрины и концепции нацбезопасности республики.

Радио Sputnik сообщило, как в Кремле отреагировали на желание Польши разместить у себя ядерное оружие.