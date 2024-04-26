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Военное обозрение

«Будет продление агонии на какой-то срок»: Ходаковский высказался о новой военной помощи Запада Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Власти США приняли решение выделить финансовую и военную помощь Украине, однако вряд ли это приведет к каким-то реальным результатам для украинской стороны. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) РФ по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский.

Известный донецкий командир пишет, что и до выделения США военной помощи конфликт не стоял на месте. Украина и так выкладывалась «на пределе» своих возможностей. Никакие сторонние финансовые и прочие вливания не способны изменить ход боевых действий, считает Ходаковский. Да, некоторые проблемы дополнительного характера у российской армии могут появиться, но не более того.

Это же не как в компьютерной игре, когда закинул денег на счёт - и можешь прикупить здоровья и такое оружие, что как пойдёшь проходить уровни!.... Так, конечно, не будет. А будет продление агонии на какой-то срок

- написал Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

Далее полковник привел в качестве примера высказывание одного из военачальников германской армии про перелом в ходе Второй мировой войны. Генерал тогда сказал, что немецкий корабль получил пробоину, и сколько он продержится на плаву, зависит от его плавучести, но он все равно потонет. Такую же ситуацию сегодня можно наблюдать и на Украине.

Ходаковский подчеркнул, что самому Киеву стоило бы отказаться от таких «друзей», которые своими действиями, включая и военную помощь, тянут Украину на дно и способствуют дальнейшему ухудшению ее положения во всех планах. Ведь эта военная помощь способствует дальнейшему затягиванию конфликта, в результате которого погибают молодые украинские мужчины, а женщины с детьми бегут из страны и вряд ли в нее уже вернуться.

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