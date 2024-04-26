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ТАСС

На Балтфлоте внедряют опыт СВО по противодействию ударным беспилотникам "противника"

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Фото: Пресс-служба Балтийского флота РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Балтийского флота РФ / ТАСС.

КАЛИНИНГРАД, 25 апреля. /ТАСС/. Способы противодействия ударным БПЛА, используемые российскими военными в ходе СВО, внедряют на Балтийском флоте. Там проводят обучение специалистов радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и снайперов с учетом опыта спецоперации, сообщила пресс-служба флота.

"Учение по противодействию ударным беспилотникам "противника" на основе опыта СВО прошло на полигоне Балтийского флота в Калининградской области с военнослужащими соединений и воинских частей флота.

В них были задействованы штатные мобильные подразделения по противодействию БПЛА, оснащенные современными станциями радиопомех, зенитным и снайперским вооружением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав групп входили специалисты радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и снайперы. "Особенностью учения стало практическое применение новых способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами, при этом особое внимание было уделено взаимодействию между подразделениями по своевременному обнаружению и нейтрализации различных типов дронов", - отметили в пресс-службе.

На этапах учения подразделения радиоэлектронной борьбы вели поиск и сопровождение малоразмерных низколетящих целей, а расчеты крупнокалиберных пулеметов и переносных зенитных ракетных комплексов "Стрела-10", снайперы уничтожали ударные беспилотники "противника". В учении были задействованы более 100 военнослужащих, свыше 10 единиц вооружения, военной и специальной техники, сказали в пресс-службе Балтфлота. 

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