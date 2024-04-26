Новый фактор большой дальности. ATACMS Украину до добра не доведет (Advance, Хорватия)

Advance: Россия заявила об угрозе ядерного конфликта из-за ATACMS на Украине

Киев уже получает то оружие, в котором ему вначале отказывали, а именно ракеты ATACMS большей дальности, пишет Advance. От того, как он ими воспользуется, зависит дальнейшее развитие ситуации. Россия предупредила, что военная помощь Украине ставит мир на грань прямого столкновения ядерных держав.

Антун Роша

Известно, что Украина постоянно требует все больше оружия, а теперь его точно получит после того, как конгресс одобрил американский пакет помощи. Тут важно и то, какое именно оружие получит Киев. Многие европейские государства решили избавиться от своих старых вооружений, хранящихся на складах нередко еще со времен СССР. Однако это не большая подмога украинским силам, которые противостоят современным типам вооружений. Поэтому уже много месяцев Киев требует от своих западных союзников передовое оружие и, прежде всего, ракеты большой дальности.

Долгое время украинские союзники отпирались, опасаясь, что в случае передачи Украине ракет большой дальности ситуация может обостриться и Россия воспримет это как прямое участие западных государств в этом вооруженном конфликте. Ведь подобное оружие благодаря своей дальности способно поражать объекты в глубине Российской Федерации, а не только на фронте. Правда, со временем ситуация начала меняться, и Украина постепенно получает то оружие, в котором ей в самом начале отказывали.

Сегодня впервые подтвердилось, что недавно США втайне отправили Украине свои ракеты ATACMS большой дальности (до 300 километров). Неизвестно, сколько Киев получил таких ракет. Информацию подтвердил анонимный американский чиновник в интервью "Рейтер". По его словам, эти ракеты переданы в составе недавнего меньшего пакета помощи в размере 300 миллионов долларов США, который президент Джо Байден утвердил 12 марта. Я напомню, что речь идет о пакете, который не связан с намного большей помощью в размере более 60 миллиардов долларов, несколько дней назад одобренной конгрессом.

Поэтому можно ожидать, что вскоре еще много таких ракет прибудут на Украину. Но первая "пробная" поставка, по-видимому, уже состоялась в прошлом месяцев. Кроме того, источник сообщает, что Украина уже применила эти ракеты утром 17 апреля, когда обстреливала российскую военно-воздушную базу в Крыму. Этот объект находится на расстоянии 165 километров от линии фронта.

Напомню, что мы говорим о ракетах большой дальности ATACMS. Есть модификации средней дальности, но их ранее уже отправляли Украине (в июле прошлого года). Почему же Пентагон в итоге все-таки решился передать Киеву ракеты большой дальности, хотя ранее воздерживался от этого ввиду упомянутых опасений? Почти нет сомнений в том, что главная причина заключается в следующем. В последнее время дела у ВСУ идут плохо, и украинцы стремительно теряют территории. Что же касается официальных причин, то, как сообщают источники в Пентагоне, решение было принято потому, что Россия якобы в декабре прошлого года и в январе текущего применила ракеты большой дальности, полученные от Северной Кореи. Вторая причина, как заявил анонимный американский чиновник, заключается в том, что Россия наносит мощные удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Одна из причин, почему так долго тянули с поставками, была общей для Америки и Европы. Они не хотели отправлять слишком много передовых вооружений, потому что у них самих его запасы не бесконечны. В широком контексте это вообще вызывает беспокойство, так как доказывает: западные союзники обдумывают, что будет, если вооруженный конфликт на Украине перерастет в нечто большее, возможно, в мировую войну.

Детали не известны, но американские источники утверждают, что в начале текущего года был "найден способ" справиться с собственными опасениями относительно военной готовности и отправить Украине передовое оружие. По-видимому, крупный американский производитель "Локхид-Мартин" получит массу заказов.

Да и пакет помощи в размере более 60 миллиардов долларов, несомненно, будет выгоден американским производителям оружия. На самом деле большая часть этих денег предназначена именно для них, а Украина будет получать "свеженькое" оружие в больших количествах.

В середине февраля Джо Байден встретился со своей командой, отвечающей за национальную безопасность, и согласился с однозначной рекомендацией своих советников отправить ракеты большой дальности на Украину. В обсуждении участвовали советник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин, Госсекретарь Энтони Блинкен и генерал Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США.

Единственной трудностью было придумать систему оплаты за ракеты. Соединенные Штаты Америки уже исчерпали все свои возможности финансирования, а застой в Конгрессе мешал дальнейшей помощи. Шанс представился в марте, когда Пентагон заключил несколько контрактов. Байдену удалось воспользоваться разницей и отправить 300 миллионов долларов на помощь Украине. При этом он распорядился, чтобы его команда включила в этот пакет финансирования ракеты ATACMS большой дальности. Но сделать это нужно было тайно, чтобы сохранить оперативную безопасность и элемент неожиданности для Украины. Об этом рассказал источник.

Комплексы ATACMS, конечно, войдут и в пакет из 61 миллиарда долларов. Значит, вскоре можно ожидать, что украинские силы начнут куда чаще наносить удары далеко за линией фронта, в том числе по Крыму. Вопрос, будет ли это оружие применятся для ударов в глубине российской территории, например, в Белгородской области? Складывается впечатление, что США не хотят, чтобы эти ракеты применялись для нападений на Россию, из-за опасности эскалации. Неизвестно только, захочет ли Киев соблюдать этот негласный договор, если он вообще существует.

В зависимости от того, сколько Украина получит этих ракет и как ими воспользуется, возможно обострение ситуации. И если, вероятно, западные союзники Украины уже потеряли прежний страх, то поводы для него все равно остались.

В понедельник Россия снова предупредила, что военная помощь США, Великобритании и Франции Украине ставит мир на грань прямого военного столкновения ядерных держав.

Через два дня после того как американский парламент одобрил дополнительную помощь Украине в виде миллиардов долларов, российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что США и НАТО "одержимы идеей нанести России стратегическое поражение".

"Особое беспокойство вызывает тот факт, что именно "тройка" западных ядерных государств — в числе ключевых спонсоров преступного киевского режима, главных инициаторов различных провокационных шагов. Видим в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности", — подчеркнул глава Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Угрозы прозвучали явно не без причины. Россия и утверждает, что "легко пойдет до конца" в случае дополнительного вооружения Украины, а российский министр обороны Сергей Шойгу говорит, что российские войска "повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия". Но факт в том, что данный пакет военной помощи может оказаться другим именно из-за ракет большой дальности, если США решатся отправить их Украине в больших количествах.

Как я уже писал, неизвестно, сколько ATACMS было отправлено Украине втайне в марте, как то, сколько их войдет в означенный новый пакет помощи в размере более 60 миллиардов долларов. Конечно, Украина надеется, что это оружие поможет ей переломить ситуацию, которая сейчас развивается для нее не лучшим образом. С другой стороны, много раз уже было сказано, что Россия на самом деле будет максимально опасна, если ее прижмут к стене или если она почувствует, что вооруженный конфликт охватывает все большее ее собственных регионов.

Не секрет, что приграничная российская Белгородская область подвергается украинским ударам все чаще, хотя раньше случались редко. Если российские стратегические точки (внутри Российской Федерации) превратятся в цели для ATACMS, то угрозы Лаврова, высказанные им позавчера, следует рассматривать в этом контексте. Ядерный конфликт между мировыми державами все-таки (пока) трудно представить, но применение ядерного оружия на территории самой Украины вполне возможно. Конечно, это повлекло бы колоссальные последствия на международном уровне.

Комментарии читателей:

davor55

Как объяснил Джон Перкинс в книге "Исповедь экономического убийцы", деньги никогда не покидают США: они перетекают со счетов больших американских банков на счета крупных американских производителей оружия или на счета крупных американских конструкторских бюро.

cardaciste

Украина не Афганистан, не Ирак, не Гранада, не Нигер, не Мали и не Вьетнам. Так называемый демократический Запада оттуда не уйдет "не хлебнув горя".

Fratello

Украина ничего не делает без благословления и плана из одного центра. Зеленский — марионетка, которая делает только то, что от него требуется.

opet Mujo

США начали открыто угрожать Китаю, они перешли собственную красную черту в ударах по России ракетами большой дальности, и дальше я уже не буду перечислять. Думаю, что они уже не могут остановиться: или полная победа, или полный провал. Выборы в конце этого года ничего не изменят. Мы же можем только наблюдать за событиями на Украине. Тем наивным, кто надеется, что из-за демографических проблем смертоубийство на Украине прекратится, скажу, что Дэвид Кэмерон объезжает все пять "станов" между Китаем и Россией, предлагая им фонд в размере 50 миллионов фунтов для помощи этим странам в ближайшие три года. Если не получится с Украиной, есть еще Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан и Туркменистан. Все это будет продолжаться, пока кто-то один не сломается.