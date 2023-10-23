Доля продаж ВиВТ США на мировом экспортном рынке оружия в 2015-2022 гг. составила 40,1 проц.

ЦАМТО, 20 октября. За отчетный 8-летний период (2015-2022 гг.) США являются безусловным лидером по экспорту вооружений – 257,467 млрд. долл., что составляет 40,1% от всего мирового экспорта ВиВТ за тот же период (642,333 млрд. долл.).

Подробный анализ мирового рынка оружия за период 2015-2022 будет приведен в готовящемся к публикации "Ежегоднике ЦАМТО-2023".

На большей части рассматриваемого периода военный экспорт США колебался в пределах от минимального значения в 27,4 млрд. долл. (2021 год) до максимального значения в 33,504 млрд. долл. в 2019 году. Рекордным для США стал 2022 год, когда военный экспорт достиг 45,360 млрд. долл.

Низкие для США результаты в начале рассматриваемого периода объяснялись задержкой в реализации поставок по ряду крупных контрактов с Египтом и Ираком, а также переносом сроков поставок по крупным контрактам с рядом ближневосточных стран.

Очень высокий результат по 2022 году связан с поставками по "мегаконтрактам" с Саудовской Аравией и ОАЭ и выходом экспортной программы поставок истребителей F-35 на максимальный уровень.

Анализ стоимостных объемов поставок ВиВТ США в 2015-2022 гг. по отдельным категориям вооружений

Анализ объемов мировых поставок ВиВТ по отдельным категориям в 2015-2022 гг. подтверждает безусловное лидерство США. Из 29 взятых в расчет категорий ВиВТ (приведены в конце этой статьи), США присутствуют в 23 из них, причем в 14 категориях США занимают первое место, в 7 категориях – второе место, в 2 категориях – третье место.

По фактическим объемам поставок ВиВТ в 2015-2022 гг. США занимают первое место по 14 следующим категориям вооружений: многоцелевые истребители (55,18% от объема мировых поставок истребителей), самолеты БПА (79,25%), самолеты ДРЛОиУ (57,92%), разведывательные самолеты (76,73%), мини и микро-БЛА (70,18%), ударные вертолеты (66,20%), вертолеты ПЛО (67,20%), тяжелые транспортные вертолеты (91,87%), многоцелевые вертолеты (32,25%), бронемашины класса MRAP (42,57%), ПТРК (48,49%), РСЗО (21,75%), ЗРС (49,34%) и ЗАУ (48,72%). Причем в 8 из 14 этих категорий доля США превышает 50%, то есть по 8 категориям вооружений США имеют подавляющее преимущество перед остальными странами-экспортерами.

Второе место США занимают в категориях самолеты-заправщики (13,45%), военно-транспортные самолеты (32,87%), УТС (23,19%), БЛА класса MALE и HALE (29,9%), тактические БЛА (17,54%), ОБТ (30,41%), и бронеавтомобили (30,09%).

Третье место США занимают в категориях штурмовики (19,80%) и ПЗРК (13,15%).

США не присутствуют в лидирующей тройке стран только по 6 категориям: УБС, БНК ОК, НАПЛ, катера и малые десантные корабли, ББМ, орудия и минометы.

Прогноз экспорта вооружений США на период 2023-2026 гг.

По состоянию на октябрь 2023 года в целом за 4-летний период (2023-2026 гг.) прогнозируемый объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) ЦАМТО оценивает в сумму 484,081 млрд. долл.

Рейтинг крупнейших экспортеров вооружений по периоду 2023-2026 гг. возглавляют США – 216,359 млрд. долл. (44,7%) мирового рынка. То есть США еще более упрочат свои позиции на мировом рынке по сравнению с 2015-2022 гг. (рост долевого показателя США на мировом рынке экспортных продаж ВиВТ составит 4,6%).

Прогноз стоимостных объемов поставок ВиВТ США в 2023-2026 гг. по отдельным категориям вооружений

Анализ объема мирового портфеля заказов по отдельным категориям ВиВТ, сформированного по состоянию на октябрь 2023 г., подтверждает безусловное лидерство США в период 2023-2026 гг. Из 29 взятых в расчет категорий ВиВТ, США присутствуют в 21 из них, причем в 20 категориях США занимают первое место и второе место – в 1 категории.

По сформированному портфелю заказов на поставку ВиВТ в период 2023-2026 гг. США занимают первое место по 20 следующим категориям вооружений: многоцелевые истребители (55,31% от мирового портфеля заказов на поставку истребителей в период 2023-2026 гг.), самолеты-заправщики (28,26%), самолеты БПА (88,87%), военно-транспортные самолеты (42,52%), самолеты ДРЛОиУ (65,88%), разведывательные самолеты (75,37%), БЛА класса MALE и HALE (44,58%), мини- и микро-БЛА (69,42%), ударные вертолеты (79,37%), вертолеты ПЛО (69,06%), тяжелые транспортные вертолеты (100%), многоцелевые вертолеты (47,81%), БНК ОК (25,68%), ОБТ (34,93%), бронеавтомобили (35,74%), бронеавтомобили класса MRAP (39,58%), ПТРК (58,21%), РСЗО (46,43%)Ю ЗРС (35,32%) и ПЗРК (41,40%). Причем в 9 из 20 категорий доля США превышает 50%, то есть по 9 категориям вооружений США уже имеют подавляющее преимущество перед остальными странами-экспортерами. Кроме того, США участвуют в абсолютном большинстве проводимых тендеров, по многим из которых имеют высокие шансы на победу. То есть, доля США на мировом рынке оружия по итогам подведения результатов этих тендеров, скорее всего, еще более возрастет.

Второе место США занимают в категории тактические БЛА (16,67%).

США не присутствуют в лидирующей тройке стран только по 8 категориям: штурмовики, УБС, УТС, НАПЛ, катера, ББМ, орудия и минометы и ЗАУ.

География экспорта ВиВТ США по регионам мира в период 2015-2022 гг.

В структуре американского военного экспорта в 2015-2022 гг. на Ближний Восток, по оценке ЦАМТО, пришлось 43,41% (111,764 млрд. долл.) от общего объема поставок ПВН США (257,467 млрд. долл.). С этим результатом Ближний Восток занимает первое место в структуре военного экспорта США по периоду 2015-2022 гг.

В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по фактическому сроку передачи вооружений.

Второе место в структуре военного экспорта США по периоду 2015-2022 гг. занимает Азиатско-Тихоокеанский регион – 84,566 млрд. долл. (32,84%).

На всем 8-летнем периоде Ближний Восток и страны АТР являлись двумя доминирующими регионами в общем балансе военного экспорта США.

Третье место в структуре военного экспорта США по периоду 2015-2022 гг. занимают страны Западной Европы – 37,165 млрд. долл. (14,43%).

Четвертое место занимают страны Восточной Европы – 7,270 млрд. долл. (2,82%).

Пятое место занимает Южная Америка (с учетом Мексики) – 5,578 млрд. долл. (1,97%).

Последующие места в региональном балансе военного экспорта США по периоду 2015-2022 гг. занимают страны Северной Америки (поставки Канаде) – 4,293 млрд. долл., страны Северной Африки – 3,227 млрд. долл., страны на постсоветском пространстве – 655,8 млн. долл., "тропическая" Африка (страны южнее пустыни Сахара) – 423,2 млн. долл., страны Центральной Америки и Карибского бассейна – 210,4 млн. долл.

По категории "неизвестный" регион поставки составили 2,314 млрд. долл.

География экспорта ВиВТ США в период 2023-2026 гг.

В структуре американского военного экспорта в 2023-2026 гг. на первое место выйдет регион АТР, доля которого составит, по оценке ЦАМТО, 31,29% (67,694 млрд. долл.) от общего объема прогнозируемых поставок ПВН США в сумме 216,359 млрд. долл.

В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по планируемому сроку передачи вооружений. Из долгосрочных программ включены поставки, которые планируется реализовать до 2026 года включительно.

Доля стран Ближнего Востока в структуре военного экспорта США в 2023-2026 гг. существенно снизится и составит 28,44% (61,530 млрд. долл.). Смещение этого региона на вторую позицию в рейтинге говорит о постепенном исчерпании поставок по "мегаконтрактам" с Саудовской Аравией и ОАЭ.

Примечание: существенные коррективы в прогноз по Ближнему Востоку может внести палестино-израильский конфликт. Хотя сейчас США поставляют вооружения Израилю в качестве военной помощи (то есть бесплатно и в срочном порядке), в дальнейшем не исключено заключение с Израилем и крупных коммерческих контрактов, входящих в категорию "торговля оружием. Увеличение поставок ВиВТ США в другие страны Ближнего Востока сверх уже имеющегося портфеля заказов маловероятно, поскольку все страны региона восприняли "в штыки" однозначную поддержку Джо Баденом Израиля.

В целом на долю Ближнего Востока и стран АТР в структуре военного экспорта США в 2023-2026 гг. придется 129,224 млрд. долл. (59,72%).

На всем 4-летнем периоде страны АТР и Ближний Восток будут двумя доминирующими регионами в общем балансе военного экспорта США.

Третье место в структуре военного экспорта США по периоду 2023-2026 гг. займут страны Западной Европы – 43,457 млрд. долл. (20,08%).

Четвертое место займет регион Восточной Европы – 27,032 млрд. долл. (12,49%).

Пятое место займет регион Северной Африки – 9,765 млрд. долл.

Последующие места в региональном балансе военного экспорта США по периоду 2023-2026 гг. займут страны на постсоветском пространстве – 1,897 млрд. долл., страны Северной Америки (поставки Канаде) – 1,673 млрд. долл., страны Африки южнее пустыни Сахара – 1,328 млрд. долл., Южная Америка (с учетом Мексики) – 693,3 млн. долл., страны Центральной Америки и Карибского бассейна – 18,2 млн. долл.

По категории "неизвестный регион" (на текущий момент) поставки составят 1,271 млрд. долл.

Следует отметить, что США станут основным бенефициаром при любом развитии ситуации на Украине. После поставок странами-донорами огромного количества устаревших вооружений ВСУ, при закупке новых вооружений (для восполнения запасов) эти страны будут преимущественно ориентироваться на США. То есть у США, скорее всего, будет лавинообразный рост новых контрактов, в том числе в рассматриваемый период (пока это просчитать невозможно).

В анализе ЦАМТО мирового рынка оружия учитываются вооружения по 8 основным видам ВиВТ согласно классификации Регистра ООН.

Каждый вид подразделяется на несколько категорий по функциональному предназначению. Всего рассмотрено 29 категорий ВиВТ.

В категории "авиационная техника": многоцелевые истребители, штурмовики, самолеты-заправщики, самолеты базовой патрульной авиации, военно-транспортные самолеты, самолеты ДРЛОиУ, разведывательные самолеты, реактивные учебно-боевые самолеты и турбовинтовые учебно-тренировочные самолеты.

В категории БЛА: средневысотные и стратегические БЛА, тактические и мини-БЛА.

В категории "вертолетная техника": ударные вертолеты, противолодочные и морские патрульные вертолеты, тяжелые транспортные вертолеты, многоцелевые вертолеты среднего и легкого класса.

В категории "военно-морская техника": боевые надводные корабли основного класса (авианосцы, эсминцы, фрегаты, корветы, минно-тральные корабли, танко-десантные корабли), подводные лодки, катера (ракетные, артиллерийские, патрульные, десантные, прибрежной и морской зоны).

В категории "бронетанковая техника": ОБТ, боевые бронированные машины (боевые машины пехоты, бронетранспортеры), бронированные автомобили и бронемашины класса MRAP.

В категории "ракетно-артиллерийское вооружение": ПТРК (ПТУР), РСЗО, артиллерийские системы (орудия ПА и САО), минометы.

В категории "средства ПВО": ПУ ЗУР и ЗУР большой дальности, ПУ ЗУР и ЗУР малой и средней дальности, ПЗРК, ЗАУ.

В региональном аспекте все страны мира сформированы ЦАМТО в следующие группы.

1.Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (29 стран).

Австралия, Афганистан, Бангладеш, Бруней, Бутан, Восточный Тимор, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, КНДР, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа Новая Гвинея, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Тонга, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

2.Страны Северной и Северо-Восточной Африки (11 стран).

Алжир, Джибути, Ливия, Мавритания, Мали, Марокко, Судан, Тунис, Чад, Эритрея, Эфиопия.

3.Страны Африки южнее пустыни Сахара (39 стран).

Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, ДРК, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморские острова, Конго, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Свазиленд, Сейшельские острова, Сенегал, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, ЦАР, Экваториальная Гвинея, ЮАР.

4.Страны Ближнего Востока (16 стран).

Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестинская автономия, Саудовская Аравия, Сирия, Турция.

5. Страны на постсоветском пространстве (15 стран).

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония.

6.Страны Восточной Европы (13 стран).

Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия. .

7.Страны Западной Европы (20 стран).

Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.

8.Страны Южной Америки и Мексика (13 стран).

Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор.

9.Страны Центральной Америки и Карибского бассейна (15 стран).

Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Тринидад и Тобаго, Сальвадор, Ямайка.

10.Страны Северной Америки (2 страны).

Канада, США.

Подробный анализ мирового рынка оружия за период 2015-2022 и прогноз на 2023-2026 гг. будут приведены в готовящемся к публикации "Ежегоднике ЦАМТО-2023".