Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений

ЦАМТО, 13 июля. Ниже представлены рейтинговые оценки ЦАМТО позиций стран БРИКС на 10 региональных рынках по поставкам ВиВТ в период 2013-2020 гг.

Справочно:

По объему экспорта ВиВТ в 10 регионов мира всеми поставщиками в период 2013-2020 гг. места регионов с точки зрения их емкости распределились следующим образом:

1. Ближний Восток (209,616 млрд. долл.)

2. АТР (207,788 млрд. долл.)

3. Западная Европа (57,090 млрд. долл.)

4. Северная и Северо-Восточная Африка (29,624 млрд. долл.)

5. Южная Америка и Мексика (24,954 млрд. долл.)

6. Северная Америка (22,790 млрд. долл.),

7. Страны на постсоветском пространстве (19,291 млрд. долл.)

8. Восточная Европа (11,117 млрд. долл.)

9. Тропическая Африка с ЮАР (8,364 млрд. долл.)

10. Центральная Америка и Карибский бассейн (1,774 млрд. долл.).

Объем поставок вооружений стран БРИКС на рынок вооружений Ближнего Востока в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 25,697 млрд. долл. Это составляет 12,26% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ на этот рынок в рассматриваемый период (209,616 млрд. долл.).

При этом в общем рейтинге поставщиков на этом рынке Россия занимает 3 место (21,160 млрд. долл.), Китай занимает 9 место (2,921 млрд. долл.), Бразилия занимает 18 место (802,5 млн. долл.), ЮАР занимает 19 место (723,9 млн. долл.).

Индия в рейтинге поставщиков ВиВТ на рынок стран Ближнего Востока не присутствует.

Объем поставок вооружений стран БРИКС на рынок вооружений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 59,218 млрд. долл. Это составляет 28,5% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ на этот рынок в рассматриваемый период (207,788 млрд. долл.).

При этом в общем рейтинге поставщиков на этом рынке Россия занимает 2 место (46,191 млрд. долл.), Китай занимает 4 место (10,272 млрд. долл.), Бразилия занимает 12 место (1,896 млрд. долл.), ЮАР занимает 18 место (520,7 млн. долл.), Индия занимает 21 место (338,8 млн. долл.).

Объем поставок вооружений стран БРИКС на рынок вооружений стран Западной Европы в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 230,6 млн. долл. Это составляет 0,40% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ на этот рынок в рассматриваемый период (57,090 млрд. долл.).

В общем рейтинге поставщиков на этом рынке ЮАР занимает 16 место (148,3 млн. долл.), Россия занимает 21 место (41,8 млн. долл.), Бразилия занимает 22 место (30,5 млн. долл.), Китай занимает 26 место (10 млн. долл.).

Индия в рейтинге поставщиков ВиВТ на рынок стран Западной Европы не присутствует.

Объем поставок вооружений стран БРИКС на рынок вооружений стран Северной Африки в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 16,470 млрд. долл. Это составляет 55,60% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ на этот рынок в рассматриваемый период (29,624 млрд. долл.).

При этом в общем рейтинге поставщиков на этом рынке Россия занимает 1 место (14,257 млрд. долл.), Китай занимает 4 место (2,022 млрд. долл.), Бразилия занимает 14 место (125 млн. долл.), ЮАР занимает 18 место (65,8 млн. долл.).

Индия в рейтинге поставщиков ВиВТ на рынок стран Северной Африки не присутствует.

Объем поставок вооружений стран БРИКС на рынок вооружений стран Южной Америки (с учетом Мексики) в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 6,1 млрд. долл. Это составляет 24,44% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ на этот рынок в рассматриваемый период (24,954 млрд. долл.).

При этом в общем рейтинге поставщиков на этот рынок Россия занимает 3 место (3,996 млрд. долл.), Китай занимает 4 место (2,004 млрд. долл.), Бразилия занимает 17 место (86,3 млн. долл.), Индия занимает 24 место (13,5 млн. долл.).

ЮАР в рейтинге поставщиков ВиВТ на рынок стран Южной Америки не присутствует.

Объем поставок вооружений стран БРИКС на рынок вооружений стран Северной Америки в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 81 млн. долл. Это составляет 0,35% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ на этот рынок в рассматриваемый период (22,790 млрд. долл.).

Из страны БРИКС на рынке вооружений Северной Америки присутствует только ЮАР (81 млн. долл.).

Объем поставок вооружений стран БРИКС на рынок вооружений стран на постсоветском пространстве в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 9,484 млрд. долл. Это составляет 49,16% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ на этот рынок в рассматриваемый период (19,291 млрд. долл.).

При этом в общем рейтинге поставщиков Россия занимает 1 место (7,639 млрд. долл.), Китай занимает 3 место (1,620 млрд. долл.), ЮАР занимает 13 место (225 млн. долл.).

Бразилия и Индия в рейтинге поставщиков ВиВТ на рынок стран на постсоветском пространстве не присутствуют.

Объем поставок вооружений стран БРИКС на рынок вооружений стран Восточной Европы в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 1,166 млрд. долл. Это составляет 10,5% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ на этот рынок в рассматриваемый период (11,117 млрд. долл.).

При этом в общем рейтинге поставщиков Россия занимает 5 место (939 млн. долл.), Китай занимает 12 место (230 млн. долл.).

Бразилия, Индия и ЮАР в рейтинге поставщиков ВиВТ на рынок стран Южной Америки не присутствуют.

Объем поставок вооружений стран БРИКС на рынок вооружений стран "тропической" Африки (южнее пустыни Сахара) в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 4,028 млрд. долл. Это составляет 48,16% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ на этот рынок в рассматриваемый период (8,364 млрд. долл.).

При этом в общем рейтинге поставщиков на этот рынок Россия занимает 1 место (1,937 млрд. долл.), Китай занимает 2 место (1,526 млрд. долл.), ЮАР занимает 8 место (233,5 млн. долл.), Бразилия занимает 10 место (210 млн. долл.), Индия занимает 14 место (121,5 млн. долл.).

Объем поставок вооружений стран БРИКС на рынок вооружений стран Центральной Америки и Карибского бассейна в 2013-2020 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 479 млн. долл. Это составляет 27% от объема экспорта всех поставщиков ВиВТ на этот рынок в рассматриваемый период (1,774 млрд. долл.).

При этом в общем рейтинге поставщиков на этот рынок Россия занимает 2 место (443 млн. долл.), Китай занимает 7 место (36 млн. долл.).

Бразилия, Индия и ЮАР в рейтинге поставщиков ВиВТ на рынок стран ЦАКБ не присутствуют.

В целом можно констатировать, что страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках: Северная Африка (55,6%), страны на постсоветском пространстве (49,16%) и "тропическая" Африка (48,16%).

Сильные позиции страны БРИКС имеют на рынке вооружений АТР (28,5%), стран Южной Америки (24,44%) и стран ЦАКБ (27%).

Достаточно серьезное присутствие страны БРИКС имеют на рынках стран Ближнего Востока (12,26%) и Восточной Европы (10,5%).

Только на двух региональных рынках присутствие стран БРИКС очень незначительное. Это страны Северной Америки и Западной Европы.

На двух региональных рынках (АТР и "тропическая" Африки") страны БРИКС присутствуют в полном составе.

По четыре представителя страны БРИКС имеют на рынках страны Ближнего Востока, Западной Европы, Северной Африки, Южной Америки.

По три представителя – на рынке стран на постсоветском пространстве.

По два представителя – на рынках стран Восточной Европы и ЦАКБ.

Одним представителем страны БРИКС представлены на рынке стран Северной Америки.

Россия и Китай присутствуют в 9 регионах (из 10), ЮАР – в 7 регионах, Бразилия – в 6 регионах и Индия – в 3 регионах.

Справочно:

В региональном аспекте все страны мира сформированы в следующие группы.

1.Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (29 стран).

Австралия, Афганистан, Бангладеш, Бруней, Бутан, Восточный Тимор, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, КНДР, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа Новая Гвинея, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Тонга, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

2.Страны Северной и Северо-Восточной Африки (11 стран).

Алжир, Джибути, Ливия, Мавритания, Мали, Марокко, Судан, Тунис, Чад, Эритрея, Эфиопия.

3.Страны Африки южнее пустыни Сахара (39 стран).

Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, ДРК, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморские острова, Конго, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Свазиленд, Сейшельские острова, Сенегал, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, ЦАР, Экваториальная Гвинея, ЮАР.

4.Страны Ближнего Востока (16 стран).

Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестинская автономия, Саудовская Аравия, Сирия, Турция.

5. Страны на постсоветском пространстве (15 стран).

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония.

6.Страны Восточной Европы (13 стран).

Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия. .

7.Страны Западной Европы (20 стран).

Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.

8.Страны Южной Америки и Мексика (13 стран).

Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор.

9.Страны Центральной Америки и Карибского бассейна (15 стран).

Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Тринидад и Тобаго, Сальвадор, Ямайка.

10.Страны Северной Америки (2 страны).

Канада, США.