Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка

ЦАМТО, 21 октября. В региональном аспекте в тройку крупнейших мировых лидеров по экспорту ВиВТ в 2013-2020 гг. входят Северная Америка, Западная Европа и страны на постсоветском пространстве (прежде всего, за счет России).

По оценке ЦАМТО, первое место по периоду 2013-2020 гг. по экспорту ВиВТ занимает регион Северной Америки – 248,082 млрд. долл., в том числе в 2013 году – 17,030 млрд. долл., в 2014 году – 27,605 млрд. долл., в 2015 году – 32,650 млрд. долл., в 2016 году – 33,192 млрд. долл., в 2017 году – 31,191 млрд. долл., в 2018 году – 31,610 млрд. долл., в 2019 году – 38,665 млрд. долл. и в 2020 году – 36,139 млрд. долл.

Второе место по периоду 2013-2020 гг. по экспорту ВиВТ занимает регион Западной Европы – 174,073 млрд. долл., в том числе в 2013 году – 18,498 млрд. долл., в 2014 году – 20,527 млрд. долл., в 2015 году – 19,335 млрд. долл., в 2016 году – 23,037 млрд. долл., в 2017 году – 27,035 млрд. долл., в 2018 году – 20,244 млрд. долл., в 2019 году – 20,840 млрд. долл. и в 2020 году – 24,557 млрд. долл.

Третье место по периоду 2013-2020 гг. по экспорту ВиВТ занимают страны на постсоветском пространстве (за счет России) – 102,933 млрд. долл.

Последующие места в рейтинге крупнейших региональных мировых экспортеров вооружений по периоду 2013-2020 гг. занимают Азиатско-Тихоокеанский регион – 38,303 млрд. долл., Ближний Восток – 26,873 млрд. долл., Восточная Европа – 3,445 млрд. долл., Южная Америка с учетом Мексики – 3,296 млрд. долл., страны Африки южнее пустыни Сахара (за счет ЮАР) – 2,281 млрд. долл., страны Центральной Америки и Карибского бассейна – 105,5 млн. долл., страны Северной Африки – экспортных поставок не было.

Следует отметить, что ЦАМТО оперирует показателем идентифицированного военного экспорта/импорта, что учитывается в расчете. Усредненный объем "неучтенного" военного экспорта/импорта в целом по всем странам мира ЦАМТО оценивает в объеме 10-12% от идентифицированного экспорта/импорта. В зависимости от конкретной страны объем "неучтенного" экспорта варьируется в достаточно широком диапазоне. Это зависит, прежде всего, от транспарентности предоставляемых данных. Часть контрактов носит конфиденциальный характер, и информации о них в СМИ не имеется (либо появляется с большим опозданием). Кроме того, ЦАМТО не учитывает космические программы военного и двойного назначения (если речь идет об экспортных заказах), поскольку они не входят в Регистр ООН по обычным вооружениям. Значительную часть "неучтенного" экспорта составляют мелкие контракты, поставка запчастей, сервисное обслуживание и ремонт, данные о которых носят фрагментарный характер.

Справочно:

В региональном аспекте все страны мира сформированы ЦАМТО в следующие группы.

1.Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (29 стран, Австралия, Афганистан, Бангладеш, Бруней, Бутан, Восточный Тимор, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, КНДР, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа Новая Гвинея, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Тонга, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония).

2.Страны Северной и Северо-Восточной Африки (11 стран, Алжир, Джибути, Ливия, Мавритания, Мали, Марокко, Судан, Тунис, Чад, Эритрея, Эфиопия).

3.Страны Африки южнее пустыни Сахара (39 стран, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, ДРК, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморские острова, Конго, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Свазиленд, Сейшельские острова, Сенегал, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, ЦАР, Экваториальная Гвинея, ЮАР).

4.Страны Ближнего Востока (16 стран, Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестинская автономия, Саудовская Аравия, Сирия, Турция).

5. Страны на постсоветском пространстве (15 стран, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония).

6.Страны Восточной Европы (13 стран, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия).

7.Страны Западной Европы (20 стран, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция).

8.Страны Южной Америки и Мексика (13 стран, Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор).

9.Страны Центральной Америки и Карибского бассейна (15 стран, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Тринидад и Тобаго, Сальвадор, Ямайка).

10.Страны Северной Америки (2 страны, США и Канада).

Более подробный материал будет размещен в готовящемся ЦАМТО к публикации отчете по мировой торговле оружием за период 2013-2020 гг. ("Ежегодник-2021").