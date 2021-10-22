Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.

Первый полученный ВВС Индии французский одноместный истребитель Dassault Rafale EH (индийский военный номер BS 001) во время празднования Дня ВВС на индийской авиабазе Хиндон, 08.10.2020.

ЦАМТО, 21 октября. В "Ежегоднике-2021" ЦАМТО приводит данные по 65 странам по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг. Ниже кратко проанализированы данные только по нескольким крупнейшим мировым экспортерам вооружений.

География экспорта ВиВТ США в период 2013-2020 гг.

В структуре американского военного экспорта в 2013-2020 гг. на Ближний Восток и страны АТР, по оценке ЦАМТО, пришлось 79,26% (189,442 млрд. долл.) от общего объема поставок ПВН США (239,022 млрд. долл.).

В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по фактическому сроку передачи вооружений.

Первое место в структуре американского военного экспорта по периоду 2013-2020 гг. занимает Ближний Восток – 105,016 млрд. долл. (43,93% от всего объема американского военного экспорта).

Второе место в структуре военного экспорта США по периоду 2013-2020 гг. занимает Азиатско-Тихоокеанский регион – 84,426 млрд. долл. (35,32%).

На всем 8-летнем периоде Ближний Восток и страны АТР являлись двумя доминирующими регионами в общем балансе военного экспорта США.

Третье место в структуре военного экспорта США по периоду 2013-2020 гг. занимают страны Западной Европы – 28,153 млрд. долл. (11,78%).

Четвертое место занимают страны Южной Америки (с учетом Мексики) – 5,932 млрд. долл. (2,48%).

Пятое место занимает регион Северной Америки (поставки Канаде) – 5,672 млрд. долл. (2,37%).

Последующие места в региональном балансе военного экспорта США по периоду 2013-2020 гг. занимают страны Северной Африки – 3,539 млрд. долл., Восточной Европы – 2,882 млрд. долл., страны на постсоветском пространстве – 530,9 млн. долл., "тропическая" Африка (страны южнее пустыни Сахара) – 399,5 млн. долл., страны Центральной Америки и Карибского бассейна – 169,6 млн. долл.

По категории "неизвестный" регион поставки составили 2,302 млрд. долл.

География экспорта ВиВТ России в период 2013-2020 гг.

В целом за период 2013-2020 гг. Россия поставила наибольшее количество ВиВТ в регион АТР – 46,191 млрд. долл., что составляет 47,72% от общего объема военного экспорта РФ в 10 регионов мира (96,802 млрд. долл.). Второе место за тот же период занимает Ближний Восток – 21,160 млрд. долл. (21,86%). Третье место в структуре экспорта России занимает Северная и Северо-Восточная Африка – 14,257 млрд. долл. (14,73%). Четвертое место занимают страны на постсоветском пространстве – 7,639 млрд. долл. Пятое место занимает Южная Америка (с учетом Мексики) – 3,996 млрд. долл.. Далее места распределились следующим образом: "тропическая" Африка – 1,937 млрд. долл., Восточная Европа – 935,9 млн. долл., ЦАКБ – 443 млн. долл. и Западная Европа – 41,8 млн. долл.

По категории "неизвестный" регион поставки составили 201 млн. долл.

География экспорта ВиВТ Франции в период 2013-2020 гг.

Общий идентифицированный объем военного экспорта Франции по периоду 2013-2020 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 61,4685 млрд. долл., в том числе: в 2013 году – 6,394 млрд. долл., в 2014 году – 5,147 млрд. долл., в 2015 году – 6,065 млрд. долл., в 2016 году – 6,907 млрд. долл., в 2017 году – 7,639 млрд. долл., в 2018 году – 7,836 млрд. долл., в 2019 году – 11,740 млрд. долл. и в 2020 году – 9,740 млрд. долл.

В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по фактическому сроку передачи вооружений.

Первое место в структуре военного экспорта Франции по периоду 2013-2020 гг. занимает Ближний Восток, на который пришлось, по оценке ЦАМТО, 26,634 млрд. долл. или 43,33% стоимостного объема военного экспорта Франции.

Второе место в региональной структуре военного экспорта Франции по периоду 2013-2020 гг. занимает Азиатско-Тихоокеанский регион – 17,880 млрд. долл. (29,09%).

Третье место в региональной структуре военного экспорта Франции по периоду 2013-2020 гг. занимает Западная Европа – 6,303 млрд. долл. (10,25%).

Четвертое место занимает регион Южной Америки (с учетом Мексики) – 4,867 млрд. долл. (7,92%).

Пятое место занимает регион Северной Африки – 1,473 млрд. долл. (2,40%).

По остальным регионам мира Франция имеет следующие показатели по периоду 2013-2020 гг.: Северная Америка – 1,327 млрд. долл., тропическая Африка – 1,173 млрд. долл., страны на постсоветском пространстве – 917,8 млн. долл., Восточная Европа – 786,9 млн. долл.

По категории "неизвестный" регион поставки составили 105,4 млн. долл.

География экспорта ВиВТ Германии в период 2013-2020 гг.

Основным импортером вооружений Германии по периоду 2013-2020 гг. в региональном аспекте стал Азиатско-Тихоокеанский регион, на который пришлось 26,02% (7,186 млрд. долл.) от всего объема военного экспорта Германии.

В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по фактическому сроку передачи вооружений.

Общий идентифицированный объем военного экспорта Германии по периоду 2013-2020 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 27,611 млрд. долл., в том числе: в 2013 году – 2,002 млрд. долл., в 2014 году – 3,664 млрд. долл., в 2015 году – 3,664 млрд. долл., в 2016 году – 6,475 млрд. долл., в 2017 году – 6,036 млрд. долл., в 2018 году – 2,233 млрд. долл., в 2019 году – 2,194 млрд. долл. и в 2020 году – 2,651 млрд. долл.

Второе место в региональной структуре военного экспорта Германии по периоду 2013-2020 гг. занимает Западная Европа – 7,182 млрд. долл. (26%).

Третье место в региональной структуре военного экспорта Германии по периоду 2013-2020 гг. занимает Ближний Восток – 6,555 млрд. долл. (23,74%).

Четвертое место занимает Северная Африка – 4,181 млрд. долл. (15,14%).

Пятое место занимает Южная Америка (с учетом Мексики) – 897,5 млн. долл.

По остальным регионам мира Германия имеет следующие показатели по периоду 2013-2020 гг.: Восточная Европа – 409 млн. долл., Северная Америка – 377,1 млн. долл., страны на постсоветском пространстве – 362,8 млн. долл., тропическая Африка (страны южнее пустыни Сахара) – 18 млн. долл.

По категории "неизвестный" регион поставки составили 443,3 млн. долл.

География экспорта ВиВТ Китая в период 2013-2020 гг.

В региональной структуре военного экспорта Китая по периоду 2013-2020 гг., по оценке ЦАМТО, 49,76% (10,272 млрд. долл.) пришлось на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (основной импортер – Пакистан).

В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по фактическому сроку передачи вооружений.

Общий идентифицированный объема военного экспорта Китая в период 2013-2020 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 20,641 млрд. долл.

По годам объем военного экспорта Китая составил: в 2013 году – 1,778 млрд. долл., в 2014 году – 1,598 млрд. долл., в 2015 году – 4,035 млрд. долл., в 2016 году – 3,869 млрд. долл., в 2017 году – 2,429 млрд. долл., в 2018 году – 1,394 млрд. долл., в 2019 году – 2,495 млрд. долл. и в 2020 году – 3,043 млрд. долл.

Второе место в региональной структуре военного экспорта Китая по периоду 2013-2020 гг. занимает Ближний Восток – 2,921 млрд. долл. (14,15%).

Третье место в структуре военного экспорта Китая по периоду 2013-2020 гг. занимает Северная Африка – 2,022 млрд. долл. (9,8%).

Четвертое место занимают страны Южной Америки (с учетом Мексики) – 2,004 млрд. долл. (9,71%).

Пятое место занимают страны на постсоветском пространстве – 1,620 млрд. долл. (7,85).

В страны тропической Африки (южнее пустыни Сахара) объем военного экспорта составил 1,526 млрд. долл., в страны Восточной Европы – 230 млн. долл., в страны ЦАКБ – 36 млн. долл., в страны Западной Европы – 10 млн. долл.

Справочно:

В региональном аспекте все страны мира сформированы ЦАМТО в следующие группы.

1.Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (29 стран, Австралия, Афганистан, Бангладеш, Бруней, Бутан, Восточный Тимор, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, КНДР, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа Новая Гвинея, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Тонга, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония).

2.Страны Северной и Северо-Восточной Африки (11 стран, Алжир, Джибути, Ливия, Мавритания, Мали, Марокко, Судан, Тунис, Чад, Эритрея, Эфиопия).

3.Страны Африки южнее пустыни Сахара (39 стран, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, ДРК, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморские острова, Конго, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Свазиленд, Сейшельские острова, Сенегал, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, ЦАР, Экваториальная Гвинея, ЮАР).

4.Страны Ближнего Востока (16 стран, Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестинская автономия, Саудовская Аравия, Сирия, Турция).

5. Страны на постсоветском пространстве (15 стран, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония).

6.Страны Восточной Европы (13 стран, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия).

7.Страны Западной Европы (20 стран, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция).

8.Страны Южной Америки и Мексика (13 стран, Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор).

9.Страны Центральной Америки и Карибского бассейна (15 стран, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Тринидад и Тобаго, Сальвадор, Ямайка).

10.Страны Северной Америки (2 страны, США и Канада).

Более подробный материал будет размещен в готовящемся ЦАМТО к публикации отчете по мировой торговле оружием за период 2013-2020 гг. ("Ежегодник-2021").