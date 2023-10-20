Прогноз развития мирового рынка оружия в предстоящий 4-летний период по регионам мира

ЦАМТО, 19 октября. По объему экспорта ВиВТ в 10 регионов мира всеми поставщиками в период 2023-2026 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов по состоянию октябрь 2023 г. (и учета как завершенных, так еще проводящихся тендеров), места регионов с точки зрения их емкости распределятся следующим образом.

Примечание: из долгосрочных программ здесь учтены только те объемы поставок, реализация которых запланирована на период до 2026 г. включительно.

1. АТР (143,022 млрд. долл.)

2. Ближний Восток (122,476 млрд. долл.)

3. Западная Европа (80,502 млрд. долл.)

4. Восточная Европа (58,702 млрд. долл.)

5. Южная Америка и Мексика (22,887 млрд. долл.)

6. Северная и Северо-Восточная Африка (22,802 млрд. долл.)

7. Северная Америка (12,801 млрд. долл.)

8. Страны на постсоветском пространстве (9,650 млрд. долл.)

9. Тропическая Африка с ЮАР (6,356 млрд. долл.)

10. Центральная Америка и Карибский бассейн (147,8 млн. долл.)

Прогноз на предстоящий 4-летний период

По периоду 2023-2026 гг. продолжится тенденция перераспределения доли АТР и Ближнего Востока в общем балансе мирового экспорта ВиВТ.

Регион АТР в рассматриваемый период значительно опередит Ближний Восток. Раньше этот разрыв был меньше, а периодами Ближний Восток опережал АТР. Во многом это было связано с выполнением США ряда "мегаконтрактов" с Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и другими странами Ближнего Востока.

Примечание: ситуация в мире развивается столь стремительно, что предусмотреть дальнейшее развитие ситуации в мире весьма проблематично, даже на краткосрочный период. В частности, данный расчет сделан исходя их того, что палестино-израильский конфликт не перерастет в региональную, а тем более мировую войну. Но даже уже имеющаяся деградация ситуации может обусловить повышенный спрос стран Ближнего Востока на закупку вооружений в ближнесрочной перспективе. При этом, даже в случае дальнейшего "демпфирования" палестино-израильского конфликта мирным путем, спрос на оружие в ближневосточном регионе увеличится, и его емкость в предстоящие 4 года "подтянется" к емкости рынка стран АТР, то есть разрыв может стать меньше (сейчас он составляет 20,5 млрд. долл.).

Второй особенностью предстоящего 4-летнего периода станет то, что емкость рынка стран Восточной Европы останется на высоком уровне и этот регион сохранит за собой 4-е место.

Основной вклад в столь высокий результат для Восточной Европы внесут Польша, Румыния, Венгрия и Болгария, которые в массовом порядке начали закупать американское оружие.

Третьей особенностью предстоящего 4-летнего периода станет то, что емкость рынка стран Северной и Северо-Восточной Африки также сохранится на высоком уровне, хотя этот регион с минимальным отрывом уступит 5 позицию Южной Америке.

Основной причиной роста показателей Северной и Северо-Восточной Африки станут крупные планируемые закупки ряда стран этого региона (прежде всего, это Алжир, Марокко и Тунис).

Четвертой особенностью станет повышение в рейтинге на одну позицию стран Южной Америки (с учетом) Мексики.

Это свидетельствует об увеличении закупок вооружений стран этого региона после длительной стагнации.

Пятой особенностью, которая, возможно, станет доминантной, является ситуация вокруг Украины. Все последствия специальной военной операции России на Украине просчитать пока сложно, но ее итоги, безусловно, в значительной степени повлияют на расчетные объемы мирового рынка оружия в предстоящий 4-летний период. В предварительном порядке можно отметить, что однозначно значительно увеличат закупки вооружений страны Западной и Восточной Европы, а также ряд других стран, которые поставляют Украине вооружения из наличия ВС своих стран. Избавившись от устаревших вооружений, эти страны приступят к закупкам более современных систем вооружения. При этом основным бенефициаром по экспорту вооружений в эти страны станут США. Свои "дивиденды" от этого получит также Германия.

Расчет сделан согласно данным, имевшимся в распоряжении ЦАМТО по состоянию на октябрь 2023 года. Учтены имеющиеся портфели заказов, проводящиеся тендеры с поставкой в расчетный период (полностью или частично), а также намерения по прямой закупке.

Справочно: в региональном аспекте все страны мира сформированы ЦАМТО в следующие группы.

1.Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (29 стран).

Австралия, Афганистан, Бангладеш, Бруней, Бутан, Восточный Тимор, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, КНДР, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа Новая Гвинея, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Тонга, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

2.Страны Северной и Северо-Восточной Африки (11 стран).

Алжир, Джибути, Ливия, Мавритания, Мали, Марокко, Судан, Тунис, Чад, Эритрея, Эфиопия.

3.Страны Африки южнее пустыни Сахара (39 стран).

Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, ДРК, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморские острова, Конго, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Свазиленд, Сейшельские острова, Сенегал, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, ЦАР, Экваториальная Гвинея, ЮАР.

4.Страны Ближнего Востока (16 стран).

Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестинская автономия, Саудовская Аравия, Сирия, Турция.

5. Страны на постсоветском пространстве (15 стран).

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония.

6.Страны Восточной Европы (13 стран).

Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия. .

7.Страны Западной Европы (20 стран).

Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.

8.Страны Южной Америки и Мексика (13 стран).

Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор.

9.Страны Центральной Америки и Карибского бассейна (15 стран).

Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Тринидад и Тобаго, Сальвадор, Ямайка.

10.Страны Северной Америки (2 страны).

Канада, США.

Подробный анализ мирового рынка оружия за период 2023-2026 гг. (прогноз) будет приведен в готовящемся к публикации "Ежегоднике ЦАМТО-2023" (предлагается заказчикам в электронном виде). Для ознакомления с содержательной частью сборника "Ежегодник-2023" будет выставлен в ближайшее время на сайте ЦАМТО в кратком изложении по отдельным главам в открытом доступе (будут представлены фрагменты начала каждой из глав, либо несколько фрагментов по той или иной главе).