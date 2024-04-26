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Макрон задумал "крестовый поход" против России. Европа к нему не готова (An Nahar, Ливан)

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo / Etienne Laurent

An Nahar: Европа не поддержит "крестовый поход" Макрона против России

Макрон хочет заполучить главную роль на европейской сцене, пишет An Nahar. Поэтому он ужесточает риторику в адрес Москвы и активизирует поддержку Киева, тем самым показывая, что готов возглавить Европу в ее "крестовом походе" против России. Однако вряд ли у него получится сделать это.

Почему президент Франции Эммануэль Макрон решил возглавить "крестовый поход" против России? Многие задаются этим вопросом, пытаясь объяснить изменение позиции Парижа и кампанию по демонизации президента России Владимира Путина.

Давно известно, что Макрон предпочитает "маленькую Европу", но теперь он поддерживает идею вступления Украины в Евросоюз и НАТО и объявляет об увеличении военной помощи Киеву. Например, Макрон пообещал передать Украине 40 ракет SCALP.

В феврале Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В рамках этого соглашения Париж обязался предоставить дополнительную военную помощь на три миллиарда евро в 2024 году, несмотря на то, что дефицит бюджета во Франции в 2023 году составил 5,5% от ВВП страны.

И Франция, и Россия ведут информационную войну друг против друга. Так, Париж считает, что российские спецслужбы и хакеры якобы причастны к распространению фейков, начиная с нашествия постельных клопов во французских отелях и заканчивая трансляцией сюжета о подготовке покушения на Макрона.

Макрон и Путин созванивались в последний раз 22 сентября 2022 года. Даже телефонный разговор министра обороны Франции Себастьяна Лекорню со своим российским коллегой Сергеем Шойгу после теракта ИГИЛ* в подмосковском "Крокус Сити Холле", произошедшем 22 марта, прошел в довольно грубом тоне.

После этого звонка Макрон заявил, что не видит больше причин для дальнейшего диалога с Москвой, и намекнул, что Россия якобы проводит кампанию дезинформации, чтобы саботировать летние Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Париж возмущен тем, что Москва возложила ответственность за теракт в "Крокусе" на Киев. Он считает, что Россия может использовать эту трагедию в качестве предлога для усиления военных действий на Украине. А Кремль, в свою очередь, потребовал от Запада доказать свою непричастность к нападению на концертный зал в Красногорске.

Есть ещё одна не столь явная причина. Макрон стремится повысить популярность возглавляемой им партии "Возрождение" перед июньскими выборами в Европарламент, в то время как опросы общественного мнения показывают, что её опережает крайне правая партия "Национальное объединение", возглавляемая Марин Ле Пен.

Жесткая риторика Макрона не принесет желаемых результатов, учитывая тот факт, что французы против отправки войск на Украину и прямого участия их страны в этом конфликте.

Со своей стороны, Макрон предупреждает, что Путин не остановится на Украине. Страны Прибалтики, которые постоянно кричат о том, что они якобы будут следующими в случае победы России в текущем конфликте, разделяют его опасения. Президент Франции поддержал предложение Эстонии о покупке Евросоюзом боеприпасов от имени стран-членов для оказания большей военной поддержки Украине. А вот Германия, как ни странно, выступила против.

Как бы то ни было, с начала года Франция усиливает напряжённость в Европе и ещё больше ухудшает отношения с Россией в то время, когда Украина страдает от острого дефицита боеприпасов, а экс-президент США Дональд Трамп имеет все шансы вернуться в Белый дом в случае победы на предстоящих ноябрьских выборах. Взгляды Трампа во многом противоречат политике абсолютной лояльности, проводимой нынешним американским президентом Джо Байденом, который поддерживает предоставление военной и экономической помощи Киеву, чтобы тот мог противостоять российским войскам.

Макрон надеется заполучить роль лидера Европы в противостоянии с Россией. Получится ли у него?

Автор: Асаад Аббуд (أسعد عبود)

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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