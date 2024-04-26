Борисов заявил, что ученые могут развивать в Аэрокосмической долине передовые технологии

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Начинающие предприниматели и ученые могут развивать в инновационном научно-технологическом центре (ИНТЦ) "Аэрокосмическая инновационная долина" в Рязанской области передовые технологии. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Как уточнили в госкорпорации, в четверг в Рязани обсудили развитие ИНТЦ.

"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов в своем обращении обозначил, что с учетом действующей государственной поддержки, значимости развития высокотехнологичных сфер производства для начинающих предпринимателей и талантливых ученых существует уникальная возможность для создания на территории центра современной и инновационной продукции, развития передовых технологий", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Центр был создан в Рязанской области на основании постановления правительства РФ от 22 апреля 2022 года. Его резидентам предоставляются льготы по налогу на прибыль, имущество, НДС и иные меры государственной поддержки.

На базе ИНТЦ "Аэрокосмическая инновационная долина" планируется вести разработки в сфере аэрокосмических, биомедицинских и информационных технологий, а также электроники и радиотехники. Центр сосредоточен в здании бывшего училища связи в Рязани, также он будет использовать территорию площадью около 140 га возле поселка Варские Рязанского района. Предполагается, что появление инновационной долины создаст 2,8 тыс. новых рабочих мест и к 2031 году увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 млрд рублей.