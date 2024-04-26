Начались испытания мини-подлодки с крыльями, разработанной выходцами с Украины

В Объединенных Арабских Эмиратах начались испытания экспериментального подводного аппарата "Кронос", построенного местной компанией Highland Systems. Как уточняет Navy Recognition, мини-подлодка может использоваться в коммерческих целях, для проведения поисково-спасательных миссий, а также для решения военных задач.

Компания Highland Systems, изначально созданная украинскими инженерами, сейчас работает в ОАЭ и Великобритании, специализируется на инновационных технологических проектах. Подводная лодка "Кронос" имеет особую гидродинамическую форму, обеспечивающую повышенную маневренность под водой за счет оснащенного крыльями и движителями киля.

Мини-подлодка "Кронос", Highland Systems Navy Recognition

"Кронос" получил гибридную силовую установку, сочетающую дизель-генератор и мощный электродвигатель. Скорость в надводном положении может достигать 80 км/ч и 50 км/ч под водой. Рабочая глубина мини-подлодки – 100 метров, предельная – 250 метров.

На борту аппарата могут разместиться до десяти человек, помимо оператора.

Конструкция "Кроноса" допускает дистанционное управление. Аппарат может комплектоваться различной полезной нагрузкой, что повышает его универсальность.

При создании "Кроноса" также использованы технологии повышенной скрытности – корпус изготовлен из специального композитного материала, что затрудняет его обнаружение с помощью гидролокатора.

Разработчики также предусмотрели возможность оснащения мини-субмарины торпедами малого калибра.

Navy Recognition отмечает, что использование передовых технологий дают "Кроносу" не только преимущества, но и чреваты сложностями для потенциальных эксплуатантов. Сложность систем может привести к более высоким требованиям к техническому обслуживанию и необходимости в специально обученных операторах, что увеличивает эксплуатационные расходы и логистические затраты.

Кроме того, автономность подлодки ограничена 36 часами под водой, чего недостаточно для продолжительных миссий.