Участие в программе производства атомных подлодок подстегнуло стоимость австралийской сталелитейной компании

Акции австралийской сталелитейной компании Bisalloy выросли примерно на 40% с декабря 2023 года благодаря оборонным соглашениям, подписанным в рамках программы по поставке многоцелевых атомных подводных лодок военно-морским силам Австралии под эгидой оборонного соглашения с Великобританией и США AUKUS.

Как отмечает Marine Link, оборонные подрядчики, большие и малые, рассматривают план по строительству в Австралии флота атомных подводных лодок стоимостью около 237 млрд долларов как источник финансовой стабильности на десятилетия вперед.

Концепция многоцелевой АПЛ класса SSN-AUKUS, Великобритания BAE Systems

Ранее в этом месяце компания Bisalloy сообщила, что подписала сделку о поставке партии стали американской судостроительной компании Huntington Ingalls Industries, производящей многоцелевые АПЛ класса "Вирджиния" для американских ВМС. Акции выросли на 6,7% за день, а потом еще чуть более чем на 10% в течение месяца, хотя фондовый рынок Австралии снизился на 3,1%.

Предполагается, что на данном этапе сталь Bisalloy будет использоваться на верфях в США для испытаний.

В середине декабря 2023 года Bisalloy также объявила, что выиграла контракт на сумму до 15 млн австралийских долларов на право использования своей стали в австралийском флоте AUKUS. С этого момента акции компании выросли на 44%.

Напомним, что в сентябре 2021 года Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Канберра, в частности, решила построить как минимум восемь многоцелевых атомных подводных лодок по технологиям, переданным Вашингтоном и Лондоном, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Следствием создания этого альянса стал разрыв соглашений с Францией на поставку дизель-электрических субмарин типа "Атака".

В октябре 2023 года британская компания BAE Systems выиграла контракт стоимостью 4 млрд фунтов стерлингов на проектирование многоцелевых атомных подлодок в рамках партнерства AUKUS.

Ориентировочно новые субмарины пополнят ВМС Австралии не раньше 2040-х годов. Весной 2023 года сообщалось, что для поддержки союзника Вашингтон готов поставить Канберре до пяти многоцелевых АПЛ типа "Вирджиния". Позднее одобрили поставку трех субмарин этого класса в первой половине 2030-х годов.