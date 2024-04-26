Россия будет добиваться справедливой системы информационной безопасности

Патрушев: Россия добивается справедливой системы информационной безопасности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Россия добивается формирования справедливой системы международной информационной безопасности в интересах урегулирования конфликтов в цифровой среде, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Он сообщил, что главы делегаций в ходе встречи отметили, что в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельные государства навязывают мировому сообществу выгодные исключительно им "правила игры".

"Заявлено, что суверенные страны никогда не смогут смириться с таким поведением приверженцев однополярного мира", - сказал Патрушев.

По его словам, на форуме выражено общее мнение, что "в условиях милитаризации цифрового пространства и превращения компьютерных атак в элемент военно-политического противостояния" необходим правовой механизм, который поможет предотвращать межгосударственные конфликты.

"Россия в свою очередь добивается формирования справедливой системы международной информационной безопасности в интересах мирного урегулирования конфликтов в цифровой среде. Представители многих стран поддержали российский подход, понимая нашу общую ответственность за реализацию принципа мирного сосуществования в киберпространстве на основе уважения суверенитета и национального законодательства", - сказал Патрушев.