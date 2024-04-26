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Flotprom

Для ВМФ России заложили первый малый танкер проекта 23630

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В четверг, 18 апреля, в городе Навашино (Нижегородская область) на "Окской судоверфи" состоялась торжественная церемония закладки малого морского танкера "Аргунь" проекта 23630. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В церемонии принял участие заместитель главкома ВМФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Алексей Кияшко. По его словам, закладка нового судна имеет большое значение для вспомогательного флота, интенсивность работы которого растет из года в год.

Окская судоверфь

Администрация Камчатского края


Заложенный танкер – головное судно проекта 23630, по которому планируют построить серию. Первым серийным станет танкер "Юрий Халиуллин", который назовут в честь доктора технических наук, профессора, контр-адмирала, внесшего большой вклад в подготовку инженерных кадров для ВМФ и поддержание технической готовности кораблей.

Полное водоизмещение танкера проекта 23630 – 4700 тонн, длина корпуса – 86 метров. Судно способно двигаться через льды. Скорость полного хода – 12 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 29 человек, группа антитеррора – 8 человек.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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