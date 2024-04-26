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Немецкая TKMS оспорила победу французской Naval Group в тендере на поставку подлодок Нидерландам

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Немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) оспорила решение властей Нидерландов, которые в марте этого года выбрали в качестве поставщика новых дизель-электрических подлодок французскую Naval Group. Об этом сообщает Marine Link со ссылкой на пресс-службу TKMS.

В немецкой компании уточнили, что TKMS подала возражение в Окружной суд Гааги.

Подлодка "Зелеу" (класс "Валрус"), Нидерланды

Википедия


"Эта мера является допустимой деловой процедурой в таких крупных публичных тендерах, особенно в том, что касается конкретных критериев оценки поступивших предложений от конкурсантов", – говорится в заявлении ThyssenKrupp Marine Systems.

В середине марта стало известно, что французская компания Naval Group с дизель-электрической подлодкой "Блэк Сворд" (Black Sword, модификация проекта "Барракуда") выбрана предпочтительным кандидатом в рамках программы замены четырех ДЭПЛ класса "Валрус" (Walrus) для ВМС Нидерландов.

Официально не заявлялось, но источники местной прессы утверждали, что основными преимуществами, из-за которых голландские власти выбрали французский проект, стало наилучшее соотношение цены и качества, а также возможность быстрой реализации программы строительства.

TKMS оспаривает решение, ссылаясь на то, что ни один из критериев, по которым выбрали французский проект, не был указан и объяснен.

Отметим, что решение о заключении контракта с Naval Group еще должно получить одобрение парламента Нидерландов. Между тем несколько партий выразили недовольство выбором в качестве поставщика французской судостроительной компании.

Некоторые законодатели призвали правительство сделать выбор в пользу третьего участника тендера – консорциума, объединившего шведскую оборонную компанию Saab и голландского судостроителя Damen. По мнению инициативной группы, такое решение принесет больше пользы национальной промышленности Нидерландов.

В настоящее время ВМС Нидерландов эксплуатируют четыре ДЭПЛ класса "Валрус", принятые на вооружение в период с 1990 по 1994 годы. Со временем две подлодки будут сняты с вооружения – их используют как "доноров" для поддержания работоспособности оставшихся субмарин.

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Страны
Германия
Нидерланды
Компании
ThyssenKrupp
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