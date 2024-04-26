В Британии заявили, что Россия нанесла в 2024 году эффективные дальние удары по Украине

ЛОНДОН, 25 апреля. /ТАСС/. Удары России по территории Украины в нынешнем году были более эффективными, чем в прошлом. Об этом заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью газете Financial Times.

"Необходимо признать, что Россия сумела нанести более эффективные дальние удары, чем в прошлом году", - отметил глава британских ВС. Он признал, что на Западе бытуют "мрачные настроения" в отношении обороны Украины, которая ведет "тяжелые бои", отражая атаки наступающих российских войск.

Однако после нескольких месяцев неопределенности по поводу стратегии Запада в отношении Украины сейчас, как сказал собеседник издания, можно с оптимизмом говорить об изменении ситуации, когда во всех странах "говорят о том, чтобы тратить больше денег" для содействия Киеву.

Он ответил также на критику по поводу отсутствия у западных держав всеобъемлющего "отличного плана" относительно того, как помочь Украине добиться успехов, и предоставления ей военной помощи, достаточной лишь для предотвращения поражения. По его словам, вряд ли можно ожидать того, что кто-то скажет: "Вот это план, и теперь произойдет A, B и C". Некоторые элементы военного подхода Украины "будут скрыты <...>, что будет продиктовано тактическим или оперативным преимуществом, а некоторые будут также зависеть от более основательных аспектов", подчеркнул Радакин.

Новая военная помощь Запада поможет Киеву изменить "сложную" сухопутную битву, "поскольку Украина получит больше возможностей для ведения боев на более дальних расстояниях", считает глава британских ВС. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены увеличить количество дальних ударов по территории России, приток западной военной помощи направлен на то, чтобы помочь Киеву вести операции "гораздо более решительным образом", добавил Радакин.

Ранее на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что хозяин Белого дома Джо Байден распорядился в феврале нынешнего года передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS, они были поставлены в марте. В феврале телекомпания NBC со ссылкой на свои источники сообщила, что США планируют передать Украине тактические ракеты с дальностью полета до 300 км для ударов по Крыму. В конце прошлого года Вашингтон начал поставлять Киеву баллистические ракеты, однако до сих пор направлялись старые системы ограниченной дальности. Сейчас же США передали современные версии ракет с большей дальностью стрельбы, которые позволят Украине наносить удары по удаленным районам Крыма.