Глава Минобороны ФРГ утверждает, что РФ производит оружие сверх того, что нужно для СВО

БЕРЛИН, 25 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия уже производит оружие и боеприпасы сверх того, что необходимо для проведения специальной военной операции на Украине. Свою точку зрения он высказал в эфире телеканала ARD.

Писториуса спросили, разделяет ли он мнение стран Балтии о том, что РФ якобы может быть готова к нападению на территорию НАТО через несколько лет. В ответ глава Минобороны ФРГ сказал, что не смотрит в магический кристалл, чтобы предсказывать будущее. "Что говорят военные эксперты и специалисты по вооружениям, так это то, что Россия в настоящее время наращивает производство вооружений, - продолжил ответ Писториус. - Военная экономика упорядочена, но большая часть или часть того, что вновь производится, уже не идет на фронт, а попадает на склады".

В случае эскалации, по его мнению, будет затронута НАТО в целом, а не только Германия. "Тогда нам придется быть в состоянии защитить себя, чтобы иметь возможность вести войну, которая будет навязана нам. Но именно поэтому мы сейчас нажимаем на газ, делая все возможное, чтобы соответствующим образом оснастить вооруженные силы в Европе, в НАТО", - резюмировал Писториус.