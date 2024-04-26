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"Балтийский завод" возглавил Александр Коновалов

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Генеральным директором "Балтийского завода" назначен Александр Коновалов. Как сообщает пресс-служба верфи, такое решение принял Совет директоров предприятия.

По данным пресс-службы, Александр Коновалов родился в Ленинграде. Закончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Трудовой путь начинал сборщиком корпусов металлических судов и впоследствии работал по специальности. С 2013 года – директор по производству "Балтийского завода".

Александр Коновалов

Балтийский завод


Награжден званием "Почетный судостроитель" Минпромторга РФ.

В начале этой недели РБК сообщил, что гендиректор "Балтийского завода" Юрий Гордиенков, возглавивший верфь весной 2023 года, в ближайшие дни покинет предприятие.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Балтийский завод
Минпромторг РФ
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