"Балтийский завод" возглавил Александр Коновалов

Генеральным директором "Балтийского завода" назначен Александр Коновалов. Как сообщает пресс-служба верфи, такое решение принял Совет директоров предприятия.

По данным пресс-службы, Александр Коновалов родился в Ленинграде. Закончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Трудовой путь начинал сборщиком корпусов металлических судов и впоследствии работал по специальности. С 2013 года – директор по производству "Балтийского завода".

Александр Коновалов Балтийский завод

Награжден званием "Почетный судостроитель" Минпромторга РФ.

В начале этой недели РБК сообщил, что гендиректор "Балтийского завода" Юрий Гордиенков, возглавивший верфь весной 2023 года, в ближайшие дни покинет предприятие.