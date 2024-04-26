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ТАСС

Политик заявил, что Южной Корее не следует поставлять летальное оружие на Украину

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Флаги Украины и Южной Кореи
Флаги Украины и Южной Кореи.
Источник изображения: mizez.com

СЕУЛ, 25 апреля. /ТАСС/. Республика Корея не должна поставлять Украине летальное вооружение. Об этом в ответ на вопрос корреспондента ТАСС заявил лидер южнокорейской Партии новых реформ Ли Джун Сок, получивший мандат в Национальном собрании (парламент) по итогам апрельских выборов.

"Я твердо убежден, что с южнокорейской стороны не должно быть в будущем никаких поставок летального вооружения на Украину", - сказал политик во время брифинга для иностранных журналистов в Сеуле. Он повторил позицию действующих властей, согласно которой Южная Корея не поставляет летальное вооружение и боеприпасы, но напомнил о "гаубицах, попавших на украинскую территорию". В 2022 году Национальное управление оборонных закупок Республики Корея одобрило поставку Варшавой Киеву польских гаубиц Krab с южнокорейским шасси.

Летом 2022 года в статусе председателя правящей партии "Гражданская сила" Ли Джун Сок посетил Украину. "Когда я приехал на Украину, они хотели от Южной Кореи значительных поставок вооружений", - вспомнил политик. По его словам, тогда правящая партия решила с помощью визита "посмотреть на ситуацию на месте". Он также подчеркнул, что конфликт вокруг Украины "продолжается несколько десятилетий".

В то же время Ли Джун Сок подверг критике проамериканский курс действующего южнокорейского лидера Юн Сок Ёля. "Многие видели, как президент Юн Сок Ёль выступил на английском языке с речью в Конгрессе [США], спел песню на английском [во время ужина в Белом доме], чтобы улучшить отношения. Вызывает сожаление то, насколько сильно он старался угодить Соединенным Штатам", - сказал Ли Джун Сок. В апреле 2023 года Юн Сок Ёль посетил Вашингтон с государственным визитом.

"Выступая в Конгрессе, президент Юн Сок Ёль отметил американский вклад в ходе Корейской войны, но не упомянул о корейских усилиях ради ценностей, которыми так дорожат США, например во время войны во Вьетнаме, в Ираке", - утверждал политик. По его словам, Республика Корея сможет "открыто и прямо" обсуждать проблемы двусторонних отношений, только когда "начнет говорить уверенно о собственном вкладе" в обеспечение американских интересов.

Партия новых реформ получила 3 мандата из 300 по итогам парламентских выборов 10 апреля. Ли Джун Сок основал партию за несколько месяцев до голосования и смог победить в своем одномандатном округе в апреле. Парламент нового созыва начнет исполнять свои полномочия в мае. В августе 2022 года Ли Джун Сок перестал быть председателем правящей партии "Гражданская сила" в результате сексуального скандала. 

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Вьетнам
Ирак
Польша
США
Украина
Южная Корея
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