На верфи Naval Group в Лорьяне заложен киль третьего фрегата FDI HN для ВМС Греции

ЦАМТО, 25 апреля. Французская компания Naval Group объявила о состоявшейся на верфи в Лорьяне церемонии закладки киля фрегата FDI HN (класс Belharra), "Формион", предназначенного для ВМС Греции.

Как сообщал ЦАМТО, парламент Греции одобрил подписание соглашения на поставку трех французских многоцелевых фрегатов FDI HN (Fregate de Defense et Intervention Hellenic Navy) общей стоимостью 3 млрд. евро (3,4 млрд. долл.) в феврале 2022 года. Представители Министерства обороны Греции и Naval Group подписали контракт на поставку трех фрегатов FDI HN 24 марта 2022 года. Соглашение содержит опцион на поставку еще одного фрегата и предусматривает поддержку кораблей в процессе эксплуатации. Контракт также включает поставку торпед MU90 и ложных целей CANTO.

Как планируется, поставка кораблей будет выполнена в короткие сроки: первых двух – в 2025 году, третьего – в 2026 году. Сейчас все заказанные для ВМС Греции фрегаты находятся в стадии строительства. Закладка киля (F601) "Кимон" состоялась в октябре 2022 года, спуск на воду – в октябре 2023 года. В начале апреля 2024 года на борт были установлены первые две системы вертикального запуска A50 Sylver для ЗУР "Астер-30". Ходовые испытания "Кимон" планируется начать в 2024 году, а его сдача ВМС Греции должна состояться в 2025 году.

Строительство второго фрегата серии, (F602) "Неархос", началась в июле 2022 года. Как предполагается, он будет спущен на воду до конца года. Резка первой стали для фрегата (F603) "Формион" началась в июле 2023 года.

Фрегат FDI HN будет представлять собой многоцелевой боевой корабль, предназначенный для решения широкого спектра задач, включая противокорабельную, противолодочную борьбу, противовоздушную оборону, проецирование силы, поддержку операций ССО.

Длина фрегата составит 122 м, максимальная ширина – 18 м, водоизмещение – 4500 т. Корабль будет оснащен ГЭУ типа CODAD, позволяющей развивать максимальную скорость 27 узлов. Автономность составит 45 суток, экипаж – 125 человек плюс группа ССО из 28 человек.

Фрегат будет оснащен современными датчиками, в том числе многофункциональной РЛС Sea Fire компании Thales. Интегрированная мачта будет оснащена датчиками, обеспечивающими постоянное наблюдение на 360 град. FDI станет первым на рынке фрегатом, изначально защищенным от киберугроз, с двумя центрами обработки данных, где будет размещаться значительная часть корабельных приложений.

В состав комплекта вооружения фрегатов войдут 76-мм артиллерийская установка, 8 противокорабельных ракет MM40 B3C "Экзосет" разработки MBDA, 4 торпедных аппарата с противолодочными торпедами MU90 разработки Naval Group, 32 ЗУР "Астер-15/30", ракеты RAM, ПУ ложных целей CANTO. Корабли смогут одновременно применять вертолеты (класса 10 т, например NH-90) и беспилотные летательные аппараты вертикального взлета и посадки (класса до 700 кг). На борту может быть размещен отряд ССО с двумя десантными катерами.