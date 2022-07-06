Naval Group определила греческих субподрядчиков в рамках проекта поставки Афинам фрегатов FDI HN

ЦАМТО, 5 июля. В посольстве Франции в Афинах 30 июня состоялась церемония подписания офсетных (компенсационных) соглашений между французской компанией Naval Group и греческими субподрядчиками в рамках программы поставки трех фрегатов FDI HN (класс Belharra) ВМС Греции.

Как говорится в пресс-релизе Naval Group, в рамках проекта предоставления Греции прямых иностранных инвестиций компания разработала план по участию греческой промышленности в проекте FDI HN, получивший название Hellenic Industrial.

Как заявлено, помимо программы строительства фрегатов, Naval Group "стремится к поддержке греческой промышленности и созданию прочных и долгосрочных партнерских отношений с ВМС Греции".

В рамках проекта Hellenic Industrial 30 июня были подписаны 4 контракта: с компанией Emmis – на поставку электрических трансформаторов, с Mevaco – на механическое оборудование, со Stelma – на покрасочные работы и с Viking Norsafe Hellas – на поставку надувных лодок с жестким корпусом.

Кроме того, Naval Group заключила соглашения о сотрудничестве и проводит "эксклюзивные конкурсные диалоги" с Akmon, Intracom, Miltech, Prisma и Scytalys.

Как ранее сообщал ЦАМТО, 28 сентября 2021 года МО Греции и Naval Group подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий начало переговоров по поставке ВМС Греции трех новых многоцелевых фрегатов FDI HN (Fregate de Defense et Intervention Hellenic Navy), а также сопутствующего оборудования и вооружений.

В декабре 2021 года Министерство обороны Греции заявило, что решение правительства о покупке трех французских фрегатов Belharra на сумму около 3 млрд. евро (3,51 млрд. долл.) является окончательным. По сути, Греция отказалась от предложения США по поставке четырех многоцелевых надводных боевых кораблей стоимостью 6,9 млрд. долл., наряду с модернизацией имеющихся кораблей класса Meko на сумму 2,5 млрд. долл. Парламент Греции одобрил подписание соглашения 15 февраля 2022 года.

Как планируется, поставка фрегатов будет выполнена в короткие сроки: первые два из них будут поставлены в 2025 году, третий – в 2026 году. Соглашение также содержит опцион на поставку еще одного фрегата и предусматривает поддержку кораблей в процессе эксплуатации. Контракты также включают поставку торпед MU-90 и ложных целей CANTO.

FDI HN будет представлять собой многоцелевой боевой корабль класса "фрегат", предназначенный для решения широкого спектра задач, включая противокорабельную и противолодочную борьбу, противовоздушную оборону, поддержку операций ССО. Он будет оснащен современными датчиками, в том числе многофункциональной РЛС Sea Fire компании Thales. Интегрированная мачта будет оснащена датчиками, обеспечивающими постоянное наблюдение в секторе 360 град.

FDI станет первым на рынке фрегатом, изначально защищенным от киберугроз, с двумя центрами обработки данных, где будет размещаться значительная часть корабельных приложений.

Длина фрегата составит 122 м, максимальная ширина – 18 м, водоизмещение – 4500 т. Корабль будет оснащен ГЭУ типа CODAD, позволяющей развивать максимальную скорость 27 узлов. Автономность составит 45 суток, экипаж – 125 человек + 28 человек десанта.

В состав комплекта вооружения фрегатов войдут 76-мм артиллерийская установка, 8 противокорабельных ракет MM40 B3C "Экзосет" разработки MBDA, 4 торпедных аппарата с противолодочными торпедами MU-90 разработки Naval Group, 32 ЗУР "Астер-15/30", ракеты RAM, ПУ ложных целей CANTO. Корабли смогут одновременно применять вертолеты (класса 10 т, например NH-90) и беспилотные летательные аппараты вертикального взлета и посадки (класса до 700 кг). На борту сможет разместиться отряд ССО с двумя десантными катерами.