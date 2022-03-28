Греция подписала контракты с Францией на три фрегата FDI и еще шесть истребителей Rafale

24 марта 2022 года в Фалере в пригороде Афин (Греция) в присутствии министра национальной обороны Греции Николаса Панайотопулоса и министра вооруженных сил Франции Флоренс Парли были подписаны соглашения о приобретении Грецией во Франции трех фрегатов нового французского типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention, вариант для Греции обозначается FDI HN), с опционом еще на один фрегат, и шести дополнительных истребителей Dassault Rafale серии F4. Общая стоимость контрактных соглашений 4 млрд евро, из которых около 3 млрд евро приходится на фрегаты. Соглашения были подписаны на борту находящегося в Фалере на вечной стоянке в качестве корабля-памятника греческого броненосного крейсера "Георгиос Авероф" (Γεώργιος Αβέρωφ) и приурочены к отмечаемому 25 марта Дню независимости Греции (то есть церемония подписания имела демонстративную антитурецкую подкладку).

Церемония подписания на борту корабля-памятника греческого броненосного крейсера "Георгиос Авероф" соглашений о приобретении Грецией во Франции трех фрегатов типа FDI HN (с опционом еще на один фрегат), и шести дополнительных истребителей Dassault Rafale. Фалера (Афины), 24.03.2022 (с) greekcitytimes.com

С греческой стороны контракты были подписаны генеральным директором Главного управления оборонных инвестиций и вооружений министерства национальной обороны Греции вице-адмиралом в отставке Аристейдисом Алексопулосом с французским судостроительнымо объединением Naval Group, французской компанией Dassault Aviation и европейским ракетным объединением MBDA. После церемонии подписания оба министра обороны посетили французский авианосец Charles de Gaulle, совершивший заход в греческий порт Пирей недалеко от Афин.

Напомним, что в сентябре 2021 года министр национальной обороны Греции Николас Панайотопулос подписал с Naval Group и MBDA меморандум о взаимопонимании относительно поставки для ВМС Греции трех фрегатов типа FDI HN с опционом на еще один корабль, а также вооружения для них.

Фрегаты типа FDI представляют собой новый проект "среднего" многоцелевого фрегата для ВМС Франции, разработанного для замены во французском флоте пяти фрегатов типа La Fayettе. ВМС Франции заказали пять фрегатов типа FDI, головной из которых Amiral Ronarc'h был начат строительством в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Лориане 24 октября 2019 года. Его передача на заводские ходовые испытания ожидается к концу 2022 года с передачей ВМС Франции в концу 2024 года. Пятый корабль должен быть сдан французскому флоту в 2029 году.

Греция стала первым иностранным заказчиком фрегатов типа FDI. Все три заказанных Грецией фрегата также должны быть построены Naval Group в Лориане, причем первые два должны быть сданы уже в 2025 году, а третий - в 2026 году. Это, как ожидается, приведет к сдвигу на год (на 2026 и 2027 годы) сроков сдачи второго и третьего фрегатов типа FDI для французского флота.

Фрегаты типа FDI представляют собой корабли меньшего размера, чем строившиеся для ВМС Франции фрегаты типа FREMM, и до конца 2018 года официально обозначались как "фрегаты промежуточного размера" (Frégates de Taille Intermédiaire - FTI). Особенностью архитектуры фрегатов типа FDI является "водопрорезающая" форма носовой части корабля. Полное водоизмещение фрегата типа FDI для ВМС Франции составляет 4500 тонн, наибольшая длина 122 м, ширина 18 м. Энергетическая установка дизельная (четыре дизеля общей мощностью 42900 л.с.), наибольшая скорость хода 27 уз, дальность плавания 5000 миль на 15 уз, автономность 45 суток. Экипаж 125 человек с возможностью размещения еще 28 человек.

Вооружение фрегатов типа FDI для ВМС Франции должно включать восемь пусковых установок ПКРК MBDA Exocet MM40 Block 3С, 16 установок вертикального пуска ЗРК Aster 15/30, одну 76-мм и две 20-мм артиллерийские установки, четыре 324-мм торпедных аппарата для противолодочных торпед MU90, в ангаре обеспечено базирование вертолета NH90 Cayman, а также БЛА. Сообщается, что в варианте FDI HN греческие корабли будут иметь не 16, а 32 установки вертикального пуска ЗРК, причем только для ракет Aster 30 Block 1. Кроме того, греческие корабли дополнительно получат одну 21-зарядную пусковую установку Mk 49 ЗРК самообороны Rayhteon RAM американского производства.

В состав радиоэлектронного вооружения французских и греческих кораблей типа FDI войдут новый многофункциональный радиолокационный комплекс Thales Sea Fire 500 c АФАР в интегрированной мачте, АСБУ SETIS, подкильная ГАС Kingklip Mk 11 и буксируемая ГАС CAPTAS 4, комплекс связи Aquilon, навигационные комплексы IXblue MARINS и iXblue NetANS и комплекс РЭБ SENTINEL.

Экспортный вариант фрегатов FDI продвигается Naval Group на мировом рынке в качестве модульного проекта под обозначением BELH@RRA. ВМС Греции с самого начала проявли интерес к этому проекту и в октябре 2019 года подписали первый меморандум о взаимопонимании относительно приобретения двух фрегатов данного типа, а командующий ВМС Греции адмирал Николаос Цаонис присутствовал на церемонии первой резки стали для головного французского фрегата этого типа Amiral Ronarc'h в Лориане. Однако в последующем ВМС Греции устроили тендерный процесс по выбору нового фрегата, в котором претендентами также выступали проекты Fincantieri FREMM, Damen SIGMA 11515, Lockheed Martin HF2 (вариант корабля LCS типа Freedom) и Babcock Arrowhead 140. Реально, видимо, тендер был скорее формальностью и использовался для улучшения переговорных позиций с французской стороной.

Что касается контракта на закупку Грецией шести истребителей Rafale, то он является дополнительным к заключенному в январе 2021 года с компанией Dassault Aviation контракту стоимостью 2,32 млрд евро на закупку 18 истребителей Rafale. Из 18 приобретаемых Грецией по этому контракту истребителей Rafale, 12 передаются из наличия ВКС Франции (десять одноместных Rafale C и два двухместных Rafale B, при этом в мае 2021 года для компенсации поставляемых в Грецию для ВКС Франции были заказаны 12 новых самолетов), доработанных до уровня F3-R, а шесть будут самолетами новой постройки Dassault Aviation серии F3-R (четыре одноместных и два двухместных). Греческие одноместные истребители получили обозначение Rafale EG, а двухместные - Rafale DG. Контракт включал также пакет технической и сервисной поддержки сроком на 4,5 года и подготовку личного состава.

В январе 2022 года Греция получила по этому контракту первую партию из шести самолетов, переданных из наличия ВКС Франции, четыре из них являются одноместными Rafale EG (бывшие французские Rafale C) и два - двухместными Rafale DG (бывшие французские Rafale B). Поставки остальных истребителей Rafale для ВВС Греции по данному контракту планируется произвести еще двумя партиями, в том числе шесть самолетов новой постройки должны сдаваться с декабря 2022 года темпом один самолет в месяц, и должны прибыть в Грецию в июле-августе 2023 года, а последние шесть самолетов из наличия ВКС Франции должны быть получены по одному самолету в месяц во втором полугодии 2023 года.

Сообщается, что шесть заказанных теперь дополнительных истребителей Rafale будут машинами новой постройки в новой версии F4 и должны быть сданы греческой стороне с июля по декабрь 2024 года.

Проектные изображения фрегата типа FDI HN для ВМC Греции (с) Naval Group